Ilia Topuria aplaza su regreso a la UFC y abre una guerra por el cinturón ligero: Pimblett exige que lo deje vacante

El arranque de 2026 no contará con Ilia Topuria dentro del octágono. Cuando todo apuntaba a que el campeón del peso ligero volvería a competir en los primeros meses del año, el hispano-georgiano ha decidido frenar su regreso y tomarse un parón por motivos personales. Una ausencia que podría prolongarse hasta el verano y que ya ha empezado a sacudir los cimientos de la división.

La decisión, consensuada con la UFC, ha obligado a la organización a mover ficha. El combate que se daba prácticamente por hecho entre Topuria y Paddy Pimblett se ha caído del calendario, dejando al inglés sin la oportunidad inmediata de retar al campeón. Lejos de resignarse, el luchador de Liverpool ha ido un paso más allá y ha pedido públicamente que Topuria deje vacante el cinturón.

“La gente dice que no volverá hasta dentro de un año o más. Si va a estar fuera tanto tiempo, prefiero que se aparte y no retrase la división”, ha afirmado Pimblett, dejando claro que su objetivo sigue siendo medirse con el campeón, pero sin bloquear la categoría.

Ante este escenario, la UFC ha optado por una solución intermedia: organizar un combate por el título interino. Pimblett se jugará ese cinturón frente a Justin Gaethje, uno de los nombres más respetados de la división. El ganador se convertirá automáticamente en aspirante número uno y tendrá el derecho de enfrentarse al campeón cuando Topuria esté listo para volver. El duelo entre Pimblett y Gaethje ya tiene fecha y lugar: será el próximo 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas.