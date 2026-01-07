Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
JuntsTemperaturas BarcelonaFrío CatalunyaCornellàPSOEGroenlandiaComprobar Lotería del Niño 2026Calendario laboral 2026Sagrada FamiliaBadalonaBaliza V16Agricultura
instagramlinkedin

Posible pareja

'GH Dúo' se fija en el 'Benidorm Fest 2025' y ficha a Sonia Madoc como concursante... ¿con Selena Leo como pareja?

La cantante se suma a una edición cada vez más potente del reality de Telecinco, que ya reúne a pesos pesados del corazón y la televisión.

Sonia Madoc y Selena Leo

Sonia Madoc y Selena Leo / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sonia Madoc, es la nueva concursante confirmada de 'Gran Hermano Dúo'. La cuarta edición del reality continúa reforzando su casting con perfiles muy reconocibles y suma así a una artista que marcó a toda una generación a principios de los 2000 con el mítico dúo Sonia y Selena.

La cantante ha oficializado su participación con un vídeo de presentación en el que no ha dudado en tirar de nostalgia, entonando su archiconocido estribillo: “¡Yo quiero bailar… toda la noche… en ‘GH DÚO’!”. Un guiño directo al tema que la catapultó al éxito en 2001 y que convirtió a Sonia en un fenómeno internacional.

Aquel éxito mundial, que se grabó en varios idiomas y sonó con fuerza dentro y fuera de España, le permitió financiar sus estudios universitarios y emprender nuevos proyectos profesionales, incluida la creación de su propia marca de moda. Años después, en 2006, Sonia Madoc regresó a la música con nuevos singles como ‘Bailemos en el sol’ o ‘Todos a la bahía’, manteniéndose ligada al panorama artístico.

Más recientemente, en 2025, volvió a unir fuerzas con Selena Leo para intentar representar a España en 'Eurovisión', aunque su propuesta ‘Reinas’ no logró imponerse a Melody y su ‘Esa Diva’. Tras aquella experiencia, ambas anunciaron de nuevo su separación profesional en medio de declaraciones que evidenciaban tensiones personales, lo que ahora ha hecho sospechar a las redes sociales que el reality podría reunir a la pareja artística de nuevo en la casa de Tres Cantos.

Más allá de la música, Sonia Madoc se enfrenta ahora a un reto muy distinto: convivir bajo el ojo constante de las cámaras en ‘GH DÚO 4’, donde compartirá experiencia con concursantes ya confirmados como Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Cristina Piaget. Una mezcla explosiva que apunta a convertir esta edición en una de las más comentadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
  2. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  3. ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
  4. Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
  5. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  6. El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya
  7. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  8. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico

'GH Dúo' se fija en el 'Benidorm Fest 2025' y ficha a Sonia Madoc como concursante... ¿con Selena Leo como pareja?

'GH Dúo' se fija en el 'Benidorm Fest 2025' y ficha a Sonia Madoc como concursante... ¿con Selena Leo como pareja?

Sorteo de octavos de la Copa del Rey, hoy en directo: rivales y fechas de Barça y Madrid

Sorteo de octavos de la Copa del Rey, hoy en directo: rivales y fechas de Barça y Madrid

Nueva acción decisiva de Santi Aldama: tapona la herida de los Grizzlies en el último suspiro ante los Spurs

Nueva acción decisiva de Santi Aldama: tapona la herida de los Grizzlies en el último suspiro ante los Spurs

DIRECTO | Trump anuncia que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

DIRECTO | Trump anuncia que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

El Editorial de Cristina Villanueva: Año nuevo, los mismos miedos

El Editorial de Cristina Villanueva: Año nuevo, los mismos miedos

El Umbráculo del parque de la Ciutadella se restaurará y se convertirá en un espacio de divulgación científica

El Umbráculo del parque de la Ciutadella se restaurará y se convertirá en un espacio de divulgación científica

Este viernes se elige al mejor The Car Of The Year 2026 en el salón de Bruselas

Este viernes se elige al mejor The Car Of The Year 2026 en el salón de Bruselas

El 'Chaman de QAnon', icono de la invasión al capitolio, enemigo de Trump 5 años después

El 'Chaman de QAnon', icono de la invasión al capitolio, enemigo de Trump 5 años después