Es noticia
Audiencias 06/01/2026

Audiencias TV ayer | Telecinco manda en la noche con 'La isla de las tentaciones' y La 1 arrasa por la mañana con el sorteo del Niño

El reality lidera el prime time frente al cine, mientras el tradicional sorteo vuelve a ser lo más visto del día.

'La isla de las tentaciones' y Sorteo del Niño

'La isla de las tentaciones' y Sorteo del Niño / Telecinco/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
La noche televisiva de este martes, 6 de enero, estuvo marcada por el dominio de 'La isla de las tentaciones', que volvió a demostrar su fortaleza en Telecinco. El reality firmó un 10,1% en el access y subió hasta un 12,5% en su tramo principal, imponiéndose con claridad a sus competidores. En La 1, la apuesta fue el cine con 'Jurassic World', que alcanzó un 10,3% de cuota de pantalla. Un dato correcto, aunque insuficiente para disputar el liderazgo al reality de Telecinco.

En laSexta, la noche se articuló con dos estrenos: 'El objetivo' entrevistó a Marc Márquez y se quedó en un 4,6%, mientras que 'Batalla de restaurantes' mejoró ligeramente al firmar un 5,7%. Por su parte, Cuatro destacó con 'Código 10', que alcanzó un 6,5% con su especial ‘La noche del crimen’.

En otras franjas, 'Viaje al centro de la tele' aprovechó su salto al access para crecer hasta un 9,1%, mientras que 'Renacer' sufrió el empuje de la competencia y descendió al 8,6%, cediendo 1,4 puntos en una jornada exigente para la ficción de Antena 3.

Ya en la mañana, el gran protagonista volvió a ser el 'Sorteo del Niño', que arrasó un año más en La 1. El tradicional sorteo congregó un 36,3% de cuota de pantalla, mejorando dos décimas respecto a la edición anterior, aunque con una ligera bajada en espectadores.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 1.149.000 (9,1%)

Cine “Jurassic World”: 920.000 (10,3%)

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos: 1.155.000 (9,3%)

Renacer: 785.000 (8,6%)

Telecinco

La isla de las tentaciones express: 1.262.000 (10,1%)

La isla de las tentaciones: 1.183.000 (12,5%)

laSexta

Especial El Objetivo: Marc Márquez: 585.000 (4,6%)

Batalla de restaurantes: 593.000 (5,7%)

Batalla de restaurantes: 281.000 (4,7%)

Cuatro

First dates: 801.000 (6,3%)

First dates: 883.000 (7,6%)

Código 10. Especial: La noche del crimen: 385.000 (6,5%)

La 2

Cifras y letras: 243.000 (1,9%)

Cifras y letras: 569.000 (4,4%)

Cifras y letras. Noche mágica: 567.000 (4,7%)

El cazador especiales: 289.000 (3%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “La leyenda de Tarzán (2016)”: 281.000 (9,2%)

Antena 3

Renacer: 206.000 (6,1%)

Telecinco

La isla de las tentaciones. El despertar: 405.000 (9,7%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 229.000 (9,2%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 106.000 (5,7%)

La 2

Tesoros de la tele: 166.000 (3,6%)

Conciertos Radio 3: 40.000 (2%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “El plan B”: 1.070.000 (12,4%)

Sesión de tarde 2 “Una chica de Jersey”: 1.052.000 (11,5%)

Sesión de tarde 3 “Last Holiday, las últimas vacaciones”: 1.184.000 (11,3%)

Antena 3

Multicine “Diario de una niñera”: 1.177.000 (13,6%)

Multicine 2 “La princesa prometida”: 918.000 (9,9%)

Multicine 3 “Puedes besara a la dama de honor”: 723.000 (6,8%)

Telecinco

Fiesta: 755.000 (8%)

laSexta

Cine “La terminal”: 350.000 (4%)

Cine 2 “Killers”: 410.000 (4,3%)

Cuatro

Home Cinema "Espías": 678.000 (7,9%)

Home Cinema 2 "Cuerpos especiales": 632.000 (6,7%)

La 2

Saber y ganar: 301.000 (3,5%)

Grandes documentales: 222.000 (2,6%)

Alhambra: El tesoro del último emirato andalusí: 221.000 (2,3%)

Expedición a Petra: 221.000 (2,3%)

Eva Longoria recorriendo España: 344.000 (3,5%)

Gala de Reyes 2026: 234.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

Diario 24 horas: 598.000 (21,5%)

Sorteo Extraordinario del Niño 2026: 1.833.000 (36,3%)

Diario 24 horas: 1.336.000 (26,3%)

Noche ochentera: 796.000 (15,4%)

El juego del camelar: 728.000 (10,9%)

Antena 3

Pelopicopata: 16.000 (2,7%)

Los más: 143.000 (4,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 310.000 (6,2%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 521.000 (10,3%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 776.000 (14,1%)

La ruleta de la suerte: 1.278.000 (18,4%)

Telecinco

Got Talent España: 82.000 (5,6%)

Got Talent España: 283.000 (6,5%)

¡Vaya fama!: 408.000 (6,4%)

laSexta

Equipo de investigación: 9.000 (1,4%)

Equipo de investigación: 34.000 (3,2%)

Equipo de investigación: 91.000 (4,5%)

Equipo de investigación: 207.000 (6,2%)

Equipo de investigación: 205.000 (4,9%)

Equipo de investigación: 209.000 (4,1%)

Equipo de investigación: 317.000 (6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (1,5%)

¡Toma salami!: 27.000 (3,3%)

¡Toma salami!: 55.000 (5%)

Volando voy: 133.000 (6,4%)

Volando voy: 353.000 (9,7%)

Viajeros Cuatro: 319.000 (6,6%)

Viajeros Cuatro: 366.000 (7%)

La 2

El señor de los bosques: 7.000 (1,4%)

Pueblo de Dios: 11.000 (2,1%)

Canadá: Sobrevivir en el norte más salvaje: 10.000 (1,3%)

Agrosfera: 35.000 (3%)

Arqueomanía: 53.000 (3,4%)

El día del señor: 125.000 (4%)

Sin equipaje: 88.000 (2,1%)

El western de La 2 “Cuatro pistoleros de Santa Trinidad”: 98.000 (1,9%)

El cazador: 93.000 (1,6%)

Saber y ganar: 104.000 (1,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.912.000 (22,3%)

Telediario 1: 1.323.000 (15,4%)

Noticias Cuatro 1: 601.000 (9%)

Informativos Telecinco 15h: 702.000 (8,2%)

laSexta Noticias 14h: 536.000 (7,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.850.000 (14,8%)

Telediario 2: 1.659.000 (13,3%)

Informativos Telecinco 21h: 1.062.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 2: 837.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 748.000 (6,9%)

RANKING

Diario: La 1 (13,1%), Antena 3 (10,5%), Telecinco (8,1%), Cuatro (6,8%), laSexta (4,9%), La 2 (2,9%).

Mensual: La 1 (13,1%), Antena 3 (11,5%), Telecinco (7,2%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,6%), La 2 (3,1%).

