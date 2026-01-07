Ana Rosa regresó tras navidades y se pronunció sin titubeos sobre la captura de Maduro: "El fin de la política del chándal"

Ana Rosa Quintana ha vuelto este miércoles a la parrilla matinal de Telecinco tras las vacaciones de Navidad y ha arrancado su editorial con una declaración sorprendente sobre la situación en Venezuela: “El 2026 puede ser el año del fin de la política del chándal”, en referencia irónica al estilo de gobierno que, a su juicio, practicaron Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Durante su intervención, Quintana no escatimó en detalles y criticó con dureza al chavismo por represión, exilios y torturas, además de comentar con sarcasmo incluso el atuendo con el que Maduro fue trasladado tras su detención. La presentadora aprovechó para reflexionar sobre la necesidad de una transición democrática en Venezuela y cerrar las prisiones políticas del país sudamericano.

La periodista también dirigió su mirada hacia la política española y no dudó en lanzar dardos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuestionó la postura de Moncloa ante el contexto venezolano y criticó la falta de felicitaciones a María Corina Machado por su reciente Nobel de la Paz. “La postura de nuestro Gobierno no puede ser más ambigua”, afirmó, añadiendo una reflexión punzante para cerrar su comentario.

"Y todo en un país sin presupuestos y con un exministro preso que comparece mañana en el Senado para hablar de la corrupción de un Gobierno del que formó parte. Esperemos que al menos, Ábalos no comparezca en chándal", concluyó la presentadora.