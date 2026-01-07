Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Telecinco confirma el relevo en sus tardes y pone fecha al final de 'Agárrate al sillón' y al estreno de 'Allá Tú' con Juanra Bonet

La cadena confirma el final del concurso de tarde este viernes 9 de enero y estrena el mítico formato de las cajas el lunes 12 con importantes novedades.

'Allá Tú' / 'Agárrate al sillón'

'Allá Tú' / 'Agárrate al sillón' / Mediaset

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Telecinco ha puesto fecha al final de 'Agárrate al sillón'. El concurso presentado por Eugeni Alemany dirá adiós a las tardes de la cadena este viernes 9 de enero, tras 140 entregas y medio año en parrilla marcado por audiencias discretas. Además, la cadena ha asegurado que se emitirá el último programa hasta el final y que no quedarán entregas inéditas en la recámara antes del relevo.

Ese mismo espacio que deja libre será ocupado de inmediato por una de las apuestas más clásicas de Telecinco: '¡Allá tú!', que regresa a la parrilla el lunes 12 de enero a las 20:00 h tras su última etapa. El regreso del concurso coincide con el fichaje de Juanra Bonet como nuevo presentador, en sustitución de Jesús Vázquez, que ha puesto rumbo a RTVE para nuevos proyectos.

La nueva edición de ¡Allá tú! mantiene la esencia del formato original —22 concursantes y posibilidad de llevarse hasta 100.000 €— pero incorpora varias novedades diseñadas para renovar la dinámica: entre ellas, una misteriosa “caja negra” cuyo valor no estará a la vista y la participación de un acompañante familiar para apoyar al jugador principal.

Juanra Bonet, que regresa a Mediaset tras su etapa en Atresmedia, se ha mostrado entusiasmado con el reto y ha defendido que el programa ofrece una alternativa divertida en el access prime time. Además, la figura del tradicional banquero se transforma en esta edición en una banquera, sumando un giro visual y conceptual al concurso.

Con este movimiento, Telecinco busca revitalizar su franja de tarde y competir con otros programas emblemáticos como Pasapalabra, apostando por una mezcla de nostalgia, novedades y un presentador con experiencia en formatos de entretenimiento. El cambio refleja, en definitiva, una estrategia clara para intentar reforzar audiencias tras el discreto rendimiento de su anterior apuesta.

