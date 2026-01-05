Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata Reyes BarcelonaMapa Cabalgata Reyes BarcelonaTráfico CabalgataVenezuelaBorrasca FrancisSergio JiménezVenezolanosSuizaHorario SupercopaGroenlandiaSara CarboneroLotería Niño 2026Comprobar Lotería Niño 2026Cabalgata Reyes L'HospitaletCabalgata Reyes BadalonaCabalgata Reyes Santa Coloma de Gramenet
instagramlinkedin

'Espejo Público'

Susanna Griso se acuerda de su momento más tenso con Maduro, días después de ser capturado por EEUU: "Se mofaba de mí"

La presentadora recordó los años en los que el expresidente de Venezuela se reía del programa de Antena 3

'Espejo Público'

'Espejo Público' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Susanna Griso volvió este lunes de sus vacaciones y tuvo oportunidad de opinar sobre el ataque de EEUU a Venezuela, que ha acabado con la captura de Maduro. La presentadora analiza la situación a la que se enfrente el país latino y recuerda la tensión que vivió con el presidente chavista hace unos años.

"Que sepáis que Maduro nos veía habitualmente. A mí, a través de personas, me hacía llegar mensajes, cuando no se reía y se mofaba de mí con una parodia bastante mala, por cierto", comentaba en un momento del programa Griso.

"No voy a decir quién, pero me decía que a Maduro le había molestado lo que he comentado, no le ha gustado esto...En Venezuela Maduro lo que hizo fue cargar contra esta casa y contra mi persona, en concreto contra Espejo Público", añadió la presentadora.

En ese momento, el programa de Antena 3 mostró un momento en el que Maduro imitaba a la presentadora en 2017: "Un programa llamado Espejo Público, muy famoso allá, la presentadora decía 'Maduro volvió a arremeter contra España, contra Antena 3, tiene obsesión con España'...".

La réplica de Griso llegó al día siguiente con un duro discurso: "Muy buenos días, España, buenos días, Venezuela. Señor Maduro, siento decepcionarle, pero yo no le voy a responder. Solamente le voy a descubrir una cosa que posiblemente va a herir su orgullo, y es que los que le ríen las gracias no son amigos ni fieles; posiblemente se las ríen por miedo, como también se las rieron posiblemente a Calígula. Pero no vamos a responder", insistía la presentadora.

"Van a responderle sus propios actos, sus propios muertos, porque hace unas horas su policía mató a un chico de 22 años en las calles de Caracas y ya van 75 desde que empezaron las protestas. Su país no está para imitaciones; la violencia, las colas, el caos, las generaciones perdidas no merecen una mala imitación. Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le absolverá", concluía.

TEMAS

  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  3. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  4. La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
  5. Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
  6. Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
  7. Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
  8. Aleix Serra, meteorólogo: 'La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado

Trump quiere "acceso total" al petróleo de Venezuela, pero no será fácil ni rápido

Trump quiere "acceso total" al petróleo de Venezuela, pero no será fácil ni rápido

Jimmy Kimmel se ríe de Trump después del ataque a Venezuela para capturar a Maduro: "Gracias, presidente"

Jimmy Kimmel se ríe de Trump después del ataque a Venezuela para capturar a Maduro: "Gracias, presidente"

TikTok cierra la cuenta a Simón Perez tras la muerte del 'streamer' de Vilanova i la Geltrú

TikTok cierra la cuenta a Simón Perez tras la muerte del 'streamer' de Vilanova i la Geltrú

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en Barcelona con su gira conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca'

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en Barcelona con su gira conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca'

El Dodge Ram Power Wagon Cummins puede con todo

El Dodge Ram Power Wagon Cummins puede con todo

Los Reyes Magos llegan a una Catalunya gélida, con decenas de municipios nevados y un fuerte desplome de los termómetros

Los Reyes Magos llegan a una Catalunya gélida, con decenas de municipios nevados y un fuerte desplome de los termómetros

DIRECTO | Maduro y su esposa denuncian ante el juez haber sufrido lesiones por el ataque de EEUU

DIRECTO | Maduro y su esposa denuncian ante el juez haber sufrido lesiones por el ataque de EEUU

El Manchester United despide al técnico Amorim

El Manchester United despide al técnico Amorim