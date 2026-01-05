EEUU
Jimmy Kimmel se ríe de Trump después del ataque a Venezuela para capturar a Maduro: "Gracias, presidente"
El presentador convierte su premio en un monólogo político cargado de ironía contra el expresidente.
Susanna Griso se acuerda de su momento más tenso con Maduro, días después de ser capturado por EEUU: "Se mofaba de mí"
La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha desatado una oleada de reacciones mediáticas en las últimas horas. A la de Susanna Griso esta mañana, se ha sumado la del cómico Jimmy Kimmel, que volvió a sacar punta a la actualidad política durante su discurso en los Critics Choice Awards 2026, donde recogió el galardón a Mejor Programa de Entrevistas por Jimmy Kimmel Live!.
Kimmel subió al escenario entre aplausos y, tras agradecer a su equipo, a los escritores y a sus compañeros, no dudó en dedicar unas palabras en tono humorístico —pero claramente crítico— a Trump. “Quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien no estaríamos aquí esta noche… gracias por todas las cosas ridículas que haces cada día”, soltó provocando carcajadas y murmullos entre los asistentes.
La broma del presentador llega en un momento de especial tensión internacional, ya que la captura de Maduro por parte de Estados Unidos ha generado un enorme revuelo mediático y político. Aunque Kimmel no hizo referencia directa a la operación, su comentario fue interpretado como una crítica a la gestión del presidente estadounidense y al constante uso de la política y las crisis para alimentar su presencia pública.
Recordemos que Jimmy Kimmel Live! pasó por un bache el año pasado cuando fue suspendido temporalmente por comentarios polémicos sobre hechos recientes en Estados Unidos, una situación que el propio presentador ha utilizado para subrayar la importancia de la libertad de expresión en su regreso triunfal al aire. Su victoria en los Critics Choice se convierte así en otro episodio más de su constante enfrentamiento con Trump y en material para sus monólogos nocturnos.
