Javier Gutiérrez, frustrado tras la cancelación de la serie sobre Amancio Ortega en Prime Video que iba a protagonizar: "Quizá interesó conservar su anonimato"

Javier Gutiérrez ha confirmado que la serie de ficción basada en la vida de Amancio Ortega, que había puesto en marcha Prime Video, finalmente no verá la luz. El veterano intérprete, uno de los más aclamados de los últimos años en España, ha reconocido en una entrevista en la revista Squire su frustración por la cancelación de 'Amancio Ortega: el hombre que creó Zara', sin haberse llegado a rodar, que supone “una espina” que todavía no se ha podido sacar.

"El proyecto murió. Estaba muy adelantado, todos los guiones de una temporada, basados en una novela de Covadonga O'Shea sobre la vida de Amancio Ortega estaban hechos. Recogía sus comienzos, las privaciones de su familia y sus inincios hasta las primeras tiendas que abrió fuera de España. Abarcaba desde niño hasta sus 50 o 60 años", comenta el actor.

De sus palabras se deduce que no se trataba de una producción en desarrollo, sino que estaba todo en marcha y con el plan de producción cerrado: "Era una serie muy ambiciosa y salió la noticia de que se iba a estrenar en varios países a la vez. Tenía las fechas cerradas y dejé pasar otras cosas para poder embarcarme en los 6 meses de trabajo que iba a durar este proyecto. Pero, de repente, todo se vino abajo como un castillo de naipes".

Sobre los motivos por los que se ha desencadenado este triste final para la serie sobre la vida de Amancio Ortega, Javier Gutiérrez no lo tiene del todo claro: "No sabría decir por qué, aunque quizá finalmente no interesó hacer visible a una figura tan enigmática y poco conocida, de la que apenas hay fotos. Alguien debió decir que era mejor dejarlo estar y que conservara el anonimato".

La ficción, que iba a narrar la historia personal y profesional del fundador de Inditex, prometía ser uno de los estrenos más importantes de los últimos tiempos al mezclar el ascenso empresarial con momentos íntimos de la figura clave detrás de Zara. El anuncio generó una gran expectación entre la industria y el público, especialmente con la posible participación de Javier Gutiérrez en el papel protagonista.

Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto explican que Prime Video decidió no continuar con la producción tras un largo periodo de preproducción y negociaciones, dejando al equipo creativo sin respuestas claras sobre los motivos de la cancelación hasta ahora.

El actor, ganador de varios premios por su trayectoria en cine y televisión, compartió en su perfil que trabajar en un papel así habría sido “un reto increíble”, subrayando la oportunidad única de interpretar a una de las figuras empresariales más conocidas de España. A pesar de ello, aseguró que seguirá con nuevos proyectos y que este revés no eclipsará su entusiasmo por contar historias potentes.

Por ahora, el proyecto queda archivado tras años de especulaciones y ni la plataforma ni los productores han adelantado si existen la posibilidad de volver a retomarlo en el futuro .