Fran Rivera, Ana Obregón, Aurah Ruiz y Kiko Rivera, insólitos apoyos de Trump tras la captura de Maduro y su bombardeo en Venezuela: "Que venga a España"

La impactante intervención militar liderada por Donaldo Trump desde Estados Unidos para capturar y detener a Nicolás Maduro por narcoterrorismo ha generado una gran conmoción a lo largo y ancho del mundo, que solo los expertos han sabido explicar medianamente bien, pese a la enorme incertidumbre que aún genera esta cuestión.

Sin embargo, y pese a la complejidad de esta situación, numerosos famosos españoles se han lanzado a opinar y hasta a informar, en algunos casos desde la más absoluta ignorancia. Y lo han hecho utilizando datos e imágenes falsas. Sin contexto y sin información, personajes como Fran Rivera, Ana Obregón, Aurah Ruiz, Tamara Gorro y Kiko Rivera han mostrado su apoyo al presidente de los Estados Unidos, incluso alentándole a algo inquietante.

Es el caso de Fran Rivera, que ha escrito un mensaje absolutamente surrealista en su cuenta personal de X, instando a Trump a que haga lo mismo con España. "Le doy las gracias, pero no pare, hay que seguir. Mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina, hay muchos con unas caras muy raras", ha asegurado.

"Quiero dar las gracias por el mejor regalo que se me podía hacer, señor presidente Trump. Ha liberado un país maravilloso o ha puesto la primera piedra y lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo, un dictador con todas las palabras", comenta el torero.

En la misma línea, Aurah Ruiz ha celebrado la caída del dictador Nicolás Maduro, sin comprender que ha sido en una acción que, según los expertos, viola los derechos internacionales, y en la que han muerto venezolanos: "A ver si te das una vueltita por Spain", le ha dicho, se supone que sin ser consciente de que está pidiendo que bombardeen e intervengan nuestro país. Además, en su publicación ha utilizado imágenes falsas de Maduro, creadas por inteligencia artificial.

Por su parte, Kiko Rivera ha celebrado que "Venezuela sea libre", quizá sin saber que esto no es así, ya que el Gobierno de Maduro seguirá en pie, con Delcy Rodríguez a la cabeza. Y Ana Obregón simplemente ha dicho: "Dios bendiga a los Estados Unidos de América". Eso sí, también lo ha hecho utilizando una imagen fake del dictador.

Por último, Tamara Gorro también se ha sumado a acercar de politóloga y a comentar lo ocurrido y dar su apoyo a Donaldo Trump: "Hoy el mundo está llorando de felicidad. No es solo un país el que respira hoy, es un pueblo que por fin puede levantar la mirada sin miedo". Una vez más, la influencer y colaboradora de 'Y ahora, Sonsoles' habla de cuestiones tremendamente complejas sin tener ni el más mínimo conocimiento de la situación, presumiblemente por ganar unos cuantos likes en sus redes sociales.