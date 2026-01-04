Audiencias TV ayer: La 1 lidera con su cobertura sobre el ataque de EEUU a Venezuela y 'laSexta Xplica' crece con la imagen de Maduro detenido

El ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Maduro alteró por completo la parrilla de las cadenas ayer y la que más se benefició en términos de audiencia fue La 1 de TVE, reforzando así la referencia informativa de la televisión pública.

El canal fue el primero en informar del ataque cometido por los EEUU durante la madrugada a Venezuela para detener a Nicolás Maduro. El especial informativo que se prolongó hasta las 13:00 horas consiguió un enorme 28% y 689.000 espectadores, muy por encima del resto de cadenas. A las 13:00 el nuevo especial presentado por Marc Sala y Lourdes Maldonado se hizo con el 20,1% y 1.320.000 seguidores, liderando también su franja.

Sin embargo, este dominio no le bastó a TVE para llevarse el oro con la primera edición del Telediario, que aún así experimentó una notable subida hasta 19,1%, por debajo eso sí, de la marca de Antena 3 (24%).

Por la tarde, el especial de TVE volvió a ser el preferido de los televidentes con un 14,5% y 1.414.000 apoyos, mientras que por la noche, el especial presentado por Pepa Bueno también lideró su franja con un 10,2% y 1.128.000 fieles.

Por la noche también, 'laSexta Xplica' aprovechó el aumento de demanda de información para escalar hasta un meritorio 9,5% y 875.000 espectadores.

PRIME TIME

laSexta

laSexta Xplica: 9,5% y 875.000

La 1

Especial Informativo: EEUU ataca Venezuela: 10,2% y 1.128.000

Cine: Wind River: 6,4% y 379.000

Antena 3

La ruleta de la suerte noche: 9,9% y 1.097.000 / 8% y 569.000

Telecinco

Cine: I wanna dance with somebody: 6% y 568.000

Cuatro

First Dates: 4,9% y 579.000

El Blockbuster: Survivor: 5,5% y 600.000

TARDE

La 1

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 14,5% y 1.414.000

Antena 3

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 11,2% y 1.096.000

Telecinco

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 9% y 873.000

laSexta

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 6,6% y 637.000

MAÑANA

La 1

Noticias Fin Semana 24 Horas: 28% y 689.000

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 20,1% y 1.320.000

Antena 3

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 11% y 526.000

laSexta

Especial Al Rojo Vivo: 7,1% y 335.000

Telecinco

Avance informativo: EEUU ataca Venezuela: 3,9% y 136.000

Avance informativo: EEUU ataca Venezuela: 6,1% y 345.000