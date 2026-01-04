Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

03/01/2026

Audiencias TV ayer: La 1 lidera con su cobertura sobre el ataque de EEUU a Venezuela y 'laSexta Xplica' crece con la imagen de Maduro detenido

La cadena pública acertó de lleno con su programación, que se volcó desde por la mañana en la situación de Venezuela

'laSexta Xplica' / 'Especial Informativo La 1'

'laSexta Xplica' / 'Especial Informativo La 1' / LASEXTA / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
El ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Maduro alteró por completo la parrilla de las cadenas ayer y la que más se benefició en términos de audiencia fue La 1 de TVE, reforzando así la referencia informativa de la televisión pública.

El canal fue el primero en informar del ataque cometido por los EEUU durante la madrugada a Venezuela para detener a Nicolás Maduro. El especial informativo que se prolongó hasta las 13:00 horas consiguió un enorme 28% y 689.000 espectadores, muy por encima del resto de cadenas. A las 13:00 el nuevo especial presentado por Marc Sala y Lourdes Maldonado se hizo con el 20,1% y 1.320.000 seguidores, liderando también su franja.

Sin embargo, este dominio no le bastó a TVE para llevarse el oro con la primera edición del Telediario, que aún así experimentó una notable subida hasta 19,1%, por debajo eso sí, de la marca de Antena 3 (24%).

Por la tarde, el especial de TVE volvió a ser el preferido de los televidentes con un 14,5% y 1.414.000 apoyos, mientras que por la noche, el especial presentado por Pepa Bueno también lideró su franja con un 10,2% y 1.128.000 fieles.

Por la noche también, 'laSexta Xplica' aprovechó el aumento de demanda de información para escalar hasta un meritorio 9,5% y 875.000 espectadores.

PRIME TIME

laSexta

laSexta Xplica: 9,5% y 875.000

La 1

Especial Informativo: EEUU ataca Venezuela: 10,2% y 1.128.000

Cine: Wind River: 6,4% y 379.000

Antena 3

La ruleta de la suerte noche: 9,9% y 1.097.000 / 8% y 569.000

Telecinco

Cine: I wanna dance with somebody: 6% y 568.000

Cuatro

First Dates: 4,9% y 579.000

El Blockbuster: Survivor: 5,5% y 600.000

TARDE

La 1

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 14,5% y 1.414.000

Antena 3

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 11,2% y 1.096.000

Telecinco

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 9% y 873.000

laSexta

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 6,6% y 637.000

MAÑANA

La 1

Noticias Fin Semana 24 Horas: 28% y 689.000

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 20,1% y 1.320.000

Antena 3

Especial informativo: EEUU ataca Venezuela: 11% y 526.000

laSexta

Especial Al Rojo Vivo: 7,1% y 335.000

Telecinco

Avance informativo: EEUU ataca Venezuela: 3,9% y 136.000

Avance informativo: EEUU ataca Venezuela: 6,1% y 345.000

