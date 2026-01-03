Reacción inmediata de las televisiones a la insólita captura de Maduro en un tremendo ataque militar de Estados Unidos para intervenir Venezuela

El ataque militar por sorpresa de Estados Unidos a Venezuela para proceder a la captura de Nicolás Maduro esta madrugada ha alterado la programación de todas las cadenas de televisión en España este fin de semana. Pasaban pocos minutos de las 2:00 horas cuando Donald Trump ha liderado un ataque militar de gran escala contra Venezuela, con múltiples explosiones y vuelos de aeronaves sobre Caracas y otras regiones del país. Maduro y su esposa ya se encuentran fuera del país a bordo de un barco que les llevará a Nurba York para ser juzgados por la justicia americana.

RTVE ha sido referente informativo en un día trascendental e histórico a nivel mundial. A las 9:00 horas de la mañana, La 1 de TVE fue la primera en reaccionar, tras unos minutos previos en el Canal 24 horas. Desde entonces, Igor Gómez ha estado informando a los espectadores de las novedades que se iban conociendo minuto a minuto, sin cerrar la ventana en directo en ningún momento a lo largo de toda la mañana y, por supuesto, dejando de emitir sus habituales reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'.

En torno a las 13:00 horas, Marc Sala y Lourdes Maldonado tomaron el testigo con un especial informativo, sustituyendo a 'D Corazón' y enlazaron con la primera edición del Telediario, informativo que se alargó más allá de la sobremesa, hasta el inicio de la comparecencia de Trump en rueda de prensa, que finalmente se produjo al filo de las 18:00 horas. A su término, los dos periodistas se mantuvieron en directo analizando las declaraciones del presidente de los Estados Unidos.

Está previsto que la corporación mantenga su cobertura a la captura de Nicolásaduro por parte de Estados Unidos durante toda la noche. Tras la segunda edición del Telefiario, Pepa Bueno y Javier Gutiérrez tomarán el testigo a partir de las 22:00 horas con un especial de los Servicios informativos para seguir aportando la última hora.

Por su parte, el resto de cadenas comenzaron a sumarse a la cobertura informativa a mediodía. Telecinco interrumpía su programación en torno a las 12:00 horas para emitir un avance informativo, al igual que Antena 3. En el caso de la cadena de Atresmedia, Matías Prats se ponía al frente de un especial que arrancó a las 12:30 horas.

En laSexta, 'Al Rojo Vivo' arrancó este sábado a las 12:00 horas un especial para informar sobre lo ocurrido en la capital venezolana. Por la noche, 'laSexta Xplica' también abordará esta cuestión. Por su parte, Cuatro no tiene previsto realizar especiales informativos y limitará su cobertura a las dos ediciones de Noticias Cuatro.