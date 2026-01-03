02/01/2026
Audiencias TV ayer: El último concierto de Sabina lidera frente al cine de Antena 3 y el cara a cara entre Carmen Borrego y su hijo en 'De viernes'
El cine de Cuatro supera a las reposiciones de 'Equipo de Investigación' en laSexta.
Joaquín Sabina y su último concierto lideraron anoche las audiencias en La 1. El show del cantante consiguió 1.272.000 espectadores y un 12,5% de share.
En segunda posición se queda Antena 3 con 'El Peliculón',que gracias a la película 'Arthur' cosecha un 11,5% y 1.175.000 seguidores.
Por último, 'De viernes' no consigue destacar con el cara a cara entre José María Almoguera y Carmen Borrego, que se conforma con un 9,5% y 781.000 televidentes.
PRIME TIME
La 1
Hola y adiós. Sabina: 12,5% y 1.272.000
Antena 3
El Peliculón: Arthur: 11,5% y 1.175.000
Telecinco
De viernes: 9,5% y 735.000
Cuatro
First Dates: 3,9% y 415.000 / 7,6% y 849.000
El Blockbuster: La mujer rey: 6% y 551.000
laSexta
laSexta Clave: 3,3% y 340.000
laSexta Columna: 3,7% y 419.000
Equipo de Investigación: 3,2% y 345.000 / 3,8% y 316.000
La 2
Cifras: 3,4% y 360.000 / 5,4% y 604.000
Plano general: 2,9% y 321.000
Historia de nuestro cine: 2,9% y 263.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 7,2% y 339.000 / 9,5% y 245.000
La 1
Lola Índigo. La bruja, la niña y el dragón: 9,1% y 536.000
Cine: Una familia de aupa: 5,9% y 170.000
Antena 3
Cine: Clover Bend: Un pueblo tranquilo: 5,9% y 314.000
Cuatro
Cine Cuatro: Ascenso al límite: 3,1% y 107.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13% y 1.182.000
Y Ahora Sonsoles: 10,9% y 863.000
Pasapalabra: 20,8% y 1.950.000
La 1
Directo al grano: 10,6% y 934.000
Valle Salvaje: 10,4% y 817.000
La promesa: 12,9% y 1.023.000
Malas lenguas: 12,5% y 1.071.000
Aquí la tierra: 13,7% y 1.284.000
Telecinco
El tiempo justo: 7,5% y 641.000
El diario de Jorge: 8,9% y 709.000
Agárrate al sillón: 7,9% y 719.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,7% y 492.000
Lo sabe, no lo sabe: 5% y 400.000
laSexta
Zapeando: 5,2% y 467.000
Más Vale Tarde: 4,5% y 361.000
La 2
Saber y ganar: 2,5% y 228.000 / 5,4% y 504.000
Grandes Documentales: 4,1% y 355.000
Malas lenguas: 6,4% y 503.000
Eva longoria recorriendo España: 2,5% y 217.000
Highclere entre bastidores en Navidad: 1,4% y 130.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 19,2% y 349.000
Mañaneros 360: 15,4% y 488.000 / 9,7% y 752.000
Antena 3
Espejo Público: 9,1% y 230.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 12,9% y 616.000
La ruleta de la suerte: 20,2% y 1.432.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,5% y 91.000
El programa de Ana Rosa: 9,7% y 247.000
Vamos a ver: 7,3% y 462.000
laSexta
Equipo de Investigación: 1,5% y 9.000 / 3,2% y 33.000
Aruser@s Christmas: 9,3% y 193.000
Equipo de Investigación: 5,2% y 144.000 / 5,8% y 248.000
Cuatro
Alerta Cobra: 2% y 20.000 / 1,5% y 24.000 / 2,9% y 64.000
En boca de todos: 6,7% y 215.000
La 2
El cazador: 2,1% y 142.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,9% y 2.097.000
Telediario 1: 15,3% y 1.399.000
Informativos Telecinco 15H: 7,8% y 708.000
laSexta Noticias 14H: 7,8% y 557.000
Noticias Cuatro 1: 6,1% y 434.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,8% y 2.105.000
Telediario 2: 12,7% y 1.362.000
Informativos Telecinco 21H: 7,1% y 746.000
laSexta Noticias 20H: 6,6% y 588.000
Noticias Cuatro 2: 4,7% y 419.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,3%), Telecinco (8%), Cuatro (5,4%), laSexta (4,8%), La 2 (3,5%).
Mes: La 1 (13,8%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (7,1%), Cuatro (5,7%), laSexta (4,9%), La 2 (3,6%).
