02/01/2026

Audiencias TV ayer: El último concierto de Sabina lidera frente al cine de Antena 3 y el cara a cara entre Carmen Borrego y su hijo en 'De viernes'

El cine de Cuatro supera a las reposiciones de 'Equipo de Investigación' en laSexta.

'De viernes' / Joaquín Sabina

'De viernes' / Joaquín Sabina / TELECINCO / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Joaquín Sabina y su último concierto lideraron anoche las audiencias en La 1. El show del cantante consiguió 1.272.000 espectadores y un 12,5% de share.

En segunda posición se queda Antena 3 con 'El Peliculón',que gracias a la película 'Arthur' cosecha un 11,5% y 1.175.000 seguidores.

Por último, 'De viernes' no consigue destacar con el cara a cara entre José María Almoguera y Carmen Borrego, que se conforma con un 9,5% y 781.000 televidentes.

PRIME TIME

La 1

Hola y adiós. Sabina: 12,5% y 1.272.000

Antena 3

El Peliculón: Arthur: 11,5% y 1.175.000

Telecinco

De viernes: 9,5% y 735.000

Cuatro

First Dates: 3,9% y 415.000 / 7,6% y 849.000

El Blockbuster: La mujer rey: 6% y 551.000

laSexta

laSexta Clave: 3,3% y 340.000

laSexta Columna: 3,7% y 419.000

Equipo de Investigación: 3,2% y 345.000 / 3,8% y 316.000

La 2

Cifras: 3,4% y 360.000 / 5,4% y 604.000

Plano general: 2,9% y 321.000

Historia de nuestro cine: 2,9% y 263.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 7,2% y 339.000 / 9,5% y 245.000

La 1

Lola Índigo. La bruja, la niña y el dragón: 9,1% y 536.000

Cine: Una familia de aupa: 5,9% y 170.000

Antena 3

Cine: Clover Bend: Un pueblo tranquilo: 5,9% y 314.000

Cuatro

Cine Cuatro: Ascenso al límite: 3,1% y 107.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13% y 1.182.000

Y Ahora Sonsoles: 10,9% y 863.000

Pasapalabra: 20,8% y 1.950.000

La 1

Directo al grano: 10,6% y 934.000

Valle Salvaje: 10,4% y 817.000

La promesa: 12,9% y 1.023.000

Malas lenguas: 12,5% y 1.071.000

Aquí la tierra: 13,7% y 1.284.000

Telecinco

El tiempo justo: 7,5% y 641.000

El diario de Jorge: 8,9% y 709.000

Agárrate al sillón: 7,9% y 719.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,7% y 492.000

Lo sabe, no lo sabe: 5% y 400.000

laSexta

Zapeando: 5,2% y 467.000

Más Vale Tarde: 4,5% y 361.000

La 2

Saber y ganar: 2,5% y 228.000 / 5,4% y 504.000

Grandes Documentales: 4,1% y 355.000

Malas lenguas: 6,4% y 503.000

Eva longoria recorriendo España: 2,5% y 217.000

Highclere entre bastidores en Navidad: 1,4% y 130.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 19,2% y 349.000

Mañaneros 360: 15,4% y 488.000 / 9,7% y 752.000

Antena 3

Espejo Público: 9,1% y 230.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 12,9% y 616.000

La ruleta de la suerte: 20,2% y 1.432.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,5% y 91.000

El programa de Ana Rosa: 9,7% y 247.000

Vamos a ver: 7,3% y 462.000

laSexta

Equipo de Investigación: 1,5% y 9.000 / 3,2% y 33.000

Aruser@s Christmas: 9,3% y 193.000

Equipo de Investigación: 5,2% y 144.000 / 5,8% y 248.000

Cuatro

Alerta Cobra: 2% y 20.000 / 1,5% y 24.000 / 2,9% y 64.000

En boca de todos: 6,7% y 215.000

La 2

El cazador: 2,1% y 142.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,9% y 2.097.000

Telediario 1: 15,3% y 1.399.000

Informativos Telecinco 15H: 7,8% y 708.000

laSexta Noticias 14H: 7,8% y 557.000

Noticias Cuatro 1: 6,1% y 434.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,8% y 2.105.000

Telediario 2: 12,7% y 1.362.000

Informativos Telecinco 21H: 7,1% y 746.000

laSexta Noticias 20H: 6,6% y 588.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 419.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,3%), Telecinco (8%), Cuatro (5,4%), laSexta (4,8%), La 2 (3,5%).

Mes: La 1 (13,8%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (7,1%), Cuatro (5,7%), laSexta (4,9%), La 2 (3,6%).

