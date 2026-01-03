Operación militar
El ataque de Estados Unidos a Venezuela altera la programación de las cadenas tras la captura de Maduro
TVE ha conectado desde las 9:00 horas de la mañana, mientras el resto de cadenas se han unido a lo largo de la mañana
El ataque sorpresa de Estados Unidos a Venezuela esta madrugada ha alterado la programación televisiva prevista para este fin de semana. Ha sido durante esta madrugada cuando el país que ahora lidera Donald Trump ha llevado a cabo un ataque militar de gran escala contra Venezuela, con múltiples explosiones y vuelos de aeronaves sobre Caracas y otras regiones del país, además se ha llevado a cabo la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que ya se encuentran fuera del país.
A las 9:00 horas de la mañana, La 1 era la primera en reaccionar desplazando a Igor Gómez a la primera cadena de TVE para informar a los espectadores, dejando de emitir sus habituales reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'. En torno a las 13:00 horas, Marc Sala y Lourdes Maldonado han tomado el testigo con un especial informativo, sustituyendo a 'D Corazón'.
Un poco antes, cerca de las 12:00 horas, Telecinco interrumpía su programación para emitir un avance informativo, al igual que Antena 3. En el caso de la cadena de Atresmedia, Matías Prats se ponía al frente de un especial informativo que arrancaba a las 12:30 horas.
En laSexta, 'Al Rojo Vivo' se emitía este sábado a las 12:00 horas para informar sobre lo ocurrido en la capital venezolana. Por la noche, 'laSexta Xplica' también abordará esta cuestión, ya habiendo conocido las declaraciones de Trump, que están previstas para las 17:00 horas.
Por último, Cuatro ha preferido continuar con sus reposiciones de 'Viajeros Cuatro' y 'Volando Voy'.
- Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
- Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
- El cineasta estadounidense Jim Jarmusch anuncia que solicitó la nacionalidad francesa
- Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol
- Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde
- La borrasca Francis amenaza con 'nevadas copiosas' en varias zonas de España: 'Conducirán una masa de aire ártico sobre la Península