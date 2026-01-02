Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Von der LeyenCrans MontanaAudiencia CampanadasCristina PedrocheZBEBorrasca FrancisSorteo ONCE NavidadTommy Lee JonesLamine YamalCabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

Movimientos de programación

Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte', a diario frente a 'El hormiguero' y 'La revuelta' en enero

El grupo prueba la eficacia del presentador con su formato de actualidad, tras su éxito en la noche de los jueves.

Pablo Motos, Iker Jiménez y David Broncano.

Pablo Motos, Iker Jiménez y David Broncano.

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mediaset da un golpe encima de la mesa y confirma el rumor que desde hacía varias semanas estaba circulando por los pasillos. Iker Jiménez inicia una nueva etapa en el access prime time de Cuatro, para competir con 'El hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3, 'La revuelta' de David Broncano, en La 1 de TVE, y 'El intermedio' de El Gran Wyoming, en laSexta. De esta manera, el presentador amplía su presencia en el grupo de comunicación con una tira diaria de 'Horizonte', tras su éxito en la noche de los jueves.

Este movimiento se muestra como una clara estrategia de posicionarse como alternativa a las dos ofertas más seguidas de la televisión en España, que están centradas en el entretenimiento y el humor, con una apuesta distinta por el análisis de la actualidad, con una marca ya conocida por los espectadores. De hecho, Telemadrid ya inició este camino a finales de la pasada temporada con 'El análisis: diario de la noche', tertulia política con claro marcaje conservador con Antonio Naranjo como presentador, con el que ha obtenido datos de audiencia más que satisfactorios.

Según informa Mediaset en un comunicado, este movimiento tendrá en principio una duración de un mes, con el objetivo de testar los resultados de esta experiencia y decidir, si los datos de audiencia son positivos, si lo mantiene a lo largo del tiempo de manera definitiva. Su arranque será inminente, en los próximos días.

Este cambio provocará que 'First dates' salte de nuevo a Telecinco, como ya ocurrió el pasado verano. Esta decisión viene impulsada por los excelentes resultados del espacio de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en la noche de los jueves, donde ha llegado incluso a colocarse como líder absoluto de audiencia, por delante de 'Gran hermano', 'Futuro imperfecto' y 'La encrucijada'. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
  2. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  3. Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: 'Lo ha cosido Josie
  4. Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
  5. Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
  6. Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
  7. Tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras un incendio en el restaurante Le Constellation
  8. Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde

Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte', a diario frente a 'El hormiguero' y 'La revuelta' en enero

Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte', a diario frente a 'El hormiguero' y 'La revuelta' en enero

Adjudicadas las obras para adaptar la estación de Plaça de Sants a personas con movilidad reducida

Adjudicadas las obras para adaptar la estación de Plaça de Sants a personas con movilidad reducida

Nuevos emoticonos en WhatsApp: solo podrás utilizarlos si tienes un móvil con estas características

Nuevos emoticonos en WhatsApp: solo podrás utilizarlos si tienes un móvil con estas características

La UE afronta un 2026 clave

La UE afronta un 2026 clave

Suiza teme un balance "aún más terrible" del incendio en la estación de esquí, con casi un centenar de heridos en estado "crítico"

Suiza teme un balance "aún más terrible" del incendio en la estación de esquí, con casi un centenar de heridos en estado "crítico"

Sergio Gutierrez, experto inmobiliario, sobre la nueva normativa de vivienda en Catalunya: "Es una de las mayores limitaciones a la propiedad privada que nunca habíamos visto"

Sergio Gutierrez, experto inmobiliario, sobre la nueva normativa de vivienda en Catalunya: "Es una de las mayores limitaciones a la propiedad privada que nunca habíamos visto"

Isabel Belaustegui, especialista en nutrición, aconseja seguir estos pasos para cuidar el metabolismo de los excesos navideños: "Así potencias la depuración de toxinas"

Isabel Belaustegui, especialista en nutrición, aconseja seguir estos pasos para cuidar el metabolismo de los excesos navideños: "Así potencias la depuración de toxinas"

Hansi Flick, antes del derbi tenso contra el Espanyol: "Espero que todo el mundo se comporte con respeto"

Hansi Flick, antes del derbi tenso contra el Espanyol: "Espero que todo el mundo se comporte con respeto"