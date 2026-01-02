'En boca de todos'
Duras críticas en Cuatro a la elección de Juanma Moreno como rey Baltasar: "Con todos los negros que hay en España"
El presidente de la Junta de Andalucía se convertirá el próximo 5 de enero en el segundo presidente en activo en dar vida al rey afroamericano
Una nueva polémica se ha desatado en torno a la participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la próxima Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Moreno anunció que este año encarnará al Rey Baltasar, un papel tradicionalmente interpretado con la cara pintada de negro, lo que ha generado críticas y un fuerte debate social.
Este viernes, una mujer afroamericana irrumpió en directo en el programa 'En boca de todos' para expresar su indignación ante la elección de Moreno. Según explicó, considera ofensivo que una persona blanca se pinte la cara de negro para representar a un personaje afrodescendiente cuando "con todos los negros que hay en España" se podría haber optado por otra figura para encarnar a Baltasar.
La polémica viene acompañada de críticas de colectivos antirracistas que han señalado que esta práctica —conocida en otros contextos como blackface— es insensible y trasciende la mera tradición festiva. Sus detractores argumentan que, en pleno siglo XXI, sería más respetuoso con la diversidad cultural que el papel recaiga en alguien que representa mejor al personaje histórico.
El presidente andaluz, por su parte, vive esta experiencia con ilusión y cercanía a la tradición, aunque también ha tenido que afrontar las reacciones en contra de una parte de la sociedad. La discusión se enmarca en el contexto de una cabalgata que sigue siendo una de las celebraciones más multitudinarias de Sevilla, pero que este año llega además cargada de debate sobre identidad, representación y respeto cultural.
