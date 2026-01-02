'De viernes' arranca el año con un cara a cara entre madre e hijo y completa sus invitados con un vidente y la mujer de un exfutbolista

'De viernes' arranca esta noche el año 2026 y con un plantel variopinto de invitados. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta recibirá a la mujer de un exfutbolista, que se sienta por primera vez en el plató, un vidente y vivirá un cara a cara entre madre e hijo.

Entre los nombres confirmados destaca Noelia López, que se sentará por primera vez en un plató para relatar cómo vivió el accidente que acabó con la vida de su marido, el futbolista José Antonio Reyes, y cómo ha sido su lucha contra un cáncer diagnosticado hace tres años. Su testimonio se perfila como uno de los más emotivos de la noche.

La entrevista familiar también será protagonista con José María Almoguera y Carmen Borrego, que compartirán plató para aclarar el estado de su divorcio y ofrecer una noticia exclusiva que puede marcar un antes y un después en el clan Campos. Asimismo, Junko, viuda de Bernardo Pantoja, hablará por primera vez en televisión sobre Isabel Pantoja y la relación con su hija Anabel.

Además, Rappel llegará acompañado de su pareja de toda la vida, José María Morón, para repasar anécdotas de su trayectoria conjunta, y además se desvelará la identidad de un nuevo concursante de ‘GH Dúo’, una de las apuestas estrella de Mediaset para los próximos meses