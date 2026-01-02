Carmen Borrego y Belén Rodríguez, concursantes bomba de ‘GH DÚO 4’: Telecinco, a por todas para resarcirse de 'GH 20'

Telecinco ha decidido poner toda la carne en el asador con la cuarta edición de 'GH Dúo' para resarcirse de la cancelación anticipada de 'Gran hermano 20'. Para llegar en las mejores condiciones a la próxima edición de 'Supervivientes', la cadena está cerrando un casting con nombres potentes del universo Telecinco, para reenganchar a sus seguidores habituales con caras conocidas y factibles confictos por sus relaciones entre ellos.

Es el caso de Carmen Borrego, que tras su controvertida experiencia en Honduras, ha llegado a un acuerdo para convertirse en habitante de la casa de Tres Cantos (Madrid), donde convivirá con su amiga Belén Rodríguez, actual "enemiga" de Terelu Campos, en el que será su debut como concursante (sin contar su breve experiencia en ‘Sálvame Okupa’), tras casi tres décadas comentando el concurso.

Tras años de relación práctica familiar, Belén Rodríguez rompió con el clan Campos y se convirtió en una de las voces más críticas con Terelu y su hija, Alejandra Rubio. Un pasado cargado de conflictos y reproches que podría traducirse en enfrentamientos directos durante su próxima convivencia televisiva.

Por ahora, la cadena ha confirmado de manera oficial a Anita Williams, que vivirá su tercer reality tras ‘La isla de las tentaciones 8’ y 'Supervivientes 2025', Raquel Salazar, histórica integrante del clan de ‘Los Gipsy Kings’, junto con el bailaor Antonio Canales, en su regreso a Telecinco tras ser despedido en directo en 'Sálvame'.

Segun adelantó YOTELE, la cuarta edición de 'GH Dúo' estará presentada por Jorge Javier Vázquez y arrancará sus emisiones de manera inminente: su estreno será el próximo jueves 8 de enero.