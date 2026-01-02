Fichajes inesperados
Carmen Borrego y Belén Rodríguez, concursantes bomba de ‘GH DÚO 4’: Telecinco, a por todas para resarcirse de 'GH 20'
Las colaboradoras de 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo' serán dos de los pesos pesados del reality, que se estrena el jueves 8 de enero.
Telecinco ha decidido poner toda la carne en el asador con la cuarta edición de 'GH Dúo' para resarcirse de la cancelación anticipada de 'Gran hermano 20'. Para llegar en las mejores condiciones a la próxima edición de 'Supervivientes', la cadena está cerrando un casting con nombres potentes del universo Telecinco, para reenganchar a sus seguidores habituales con caras conocidas y factibles confictos por sus relaciones entre ellos.
Es el caso de Carmen Borrego, que tras su controvertida experiencia en Honduras, ha llegado a un acuerdo para convertirse en habitante de la casa de Tres Cantos (Madrid), donde convivirá con su amiga Belén Rodríguez, actual "enemiga" de Terelu Campos, en el que será su debut como concursante (sin contar su breve experiencia en ‘Sálvame Okupa’), tras casi tres décadas comentando el concurso.
Tras años de relación práctica familiar, Belén Rodríguez rompió con el clan Campos y se convirtió en una de las voces más críticas con Terelu y su hija, Alejandra Rubio. Un pasado cargado de conflictos y reproches que podría traducirse en enfrentamientos directos durante su próxima convivencia televisiva.
Por ahora, la cadena ha confirmado de manera oficial a Anita Williams, que vivirá su tercer reality tras ‘La isla de las tentaciones 8’ y 'Supervivientes 2025', Raquel Salazar, histórica integrante del clan de ‘Los Gipsy Kings’, junto con el bailaor Antonio Canales, en su regreso a Telecinco tras ser despedido en directo en 'Sálvame'.
Segun adelantó YOTELE, la cuarta edición de 'GH Dúo' estará presentada por Jorge Javier Vázquez y arrancará sus emisiones de manera inminente: su estreno será el próximo jueves 8 de enero.
- José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
- Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
- Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: 'Lo ha cosido Josie
- Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
- Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
- Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
- Tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras un incendio en el restaurante Le Constellation
- Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde