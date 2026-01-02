Audiencias de Nochevieja en España
Audiencias TV Nochevieja | El 'efecto Pedroche' se desinfla: Chenoa y Estopa arrasan y revalidan el liderazgo de RTVE en las Campanadas frente al dato más bajo de Atresmedia en los últimos años
La cadena pública se consolida como referente en la retransmisión de las 12 uvas para despedir el año.
El "efecto Pedroche" en Atresmedia parece que ya no es lo que era. Por segundo año consecutivo, la presentadora y Alberto Chicote han sido superados por RTVE, que este año con Chenoa y Estopa revalidaron el liderazgo alcanzado con David Broncano y Lalachus. El especial de la corporación obtuvo un 40,6% de cuota y 5.969.000 de audiencia media entre todos sus canales. Solo en La 1, la retransmisión alcanzó un 34% de share y 4.993.000 personas mientras que en La 2 fueron 752.000 (5,1%).
Por su parte, el grupo privado consiguió un destacado 28.7% de cuota de mercado y 4.126.000 espectadores de media en sus dos cadenas principales. Aunque se trata de un gran resultado, supone su peor dato desde hace varios años, pese a haberse emitido en simulcast. De esta manera, Cristina Pedroche y Alberto Chicote captaron la atención de 3.273.00 espectadores (22,8%) en Antena 3 y de 853.000 televidentes (5,9%) en laSexta. Con respecto al año pasado, pierden más de 1 millón de personas.
Como era de esperar, Mediaset quedó fuera de juego totalmente con su especial alternativo desde Formigal (Aragón), con un 5,1% de share y 713.000 fieles en total en sus dos cadenas, que se repartieron con un 3,6% en Telecinco y un 1,5% en Cuatro.
En el momento exacto de las doce Campanadas, La 1 fue la cadena líder con el 36.3% de share y 5,8 millones de espectadores, mientras que Antena 3 fue la segunda opción con el 24.1% de share y 3,8 millones seguidores. Por su parte, Telecinco solo pudo captar al 3% de la audiencia durante el minuto exacto de las Campanadas, con 481.000 espectadores, según datos de la consultora Dos30.
- José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
- Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: 'Lo ha cosido Josie
- Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
- Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
- Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
- Tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras un incendio en el restaurante Le Constellation
- Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde
- J-MUSIC, el arma antimisil para proteger aviones que ha obligado al Gobierno a limitar su veto a Israel