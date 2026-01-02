Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias TV Campanadas | Laura Escanes y Miki Núñez tumban a Estopa y Chenoa y a Pedroche en Catalunya con las uvas de TV3

La retransmisión desde Barcelona superó a la de RTVE en la Puerta del Sol de Madrid.

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Las emisión de las Campanadas de Nochevieja de TV3 volvieron a ser la referencia para los espectadores en Catalunya. El especial presentado por Laura Escanes y Miki Núñez arrasó con un gran 36% de share y 916.000 espectadores, datos que sumando el conjunto de todos los canales de 3Cat se elevaron hasta el 38,6% y 979.000 personas delante de la pantalla. 

De esta manera, la retransmisión de la corporación catalana ganó a la Chenoa y el dúo musical Estopa en RTVE, que sí alcanzaron el liderazgo en el conjunto de España. Su despedida de 2025 y bienvenida a 2026 interesó a un total de 767.000 espectadores (32,7%) y fue emitida a través de todas sus cadenas, incluida La2Cat. Solo en La 1, el resultado fue de 596.000 individuos y un 25,4% de share. 

Por su parte, Cristina Pedroche y Alberto Chicote tampoco tuvieron su mejor Nochevieja este año en Catalunya. La propuesta de Atresmedia para tomarse las uvas con sus espectadores catalanes alcanzó un 18% de cuota de pantalla y 412.000 espectadores. Al igual que en el conjunto de España, Mediaset tuvo que conformarse con datos muy bajos: 3,2% y 72.000 espectadores estuvieron pendientes de Sandra Barneda y Xuso Jones desde Formigal (Aragón).

TEMAS

