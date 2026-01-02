'Nos vamos de madre'
Antena 3 no espera y fija su primer estreno del año con Roberto Leal y su madre
La cadena ha lanzado una promo desvelando la fecha de estreno del formato
Con las fiestas navideñas cada vez más cerca de su fin, las cadenas de televisión se preparan para sacar toda la artillería y comenzar el 2026 por todo lo alto. Al movimiento histórico de 'Horizonte', se le suma ahora el primer estreno del año de Antena 3, que tendrá lugar el próximo 7 de enero.
Se trata del programa de Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén, 'Nos vamos de madre' en el que el presentador intentará ayudar a su progenitora a vencer sus miedos. El estreno se producirá a las 22:50 horas, después de 'El Hormiguero'.
'Nos vamos de madre' seguirá a Roberto y Mercedes en un recorrido por ciudades como Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, donde vivirán experiencias físicas, culturales y emocionales que los obligarán a enfrentarse a sus propios miedos y heridas del pasado.
Roberto Leal al cubo
El estreno de este formato hará que durante las próximas semanas Roberto Leal se cuele muchas más veces en las casas del público, pues a su habitual 'Pasapalabra' se le suma este estreno y el de la sexta temporada de 'El Desafío', que también se espera que se produzca la próxima semana.
