Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Arabia SaudíLey del taxiGordo VillamanínRosalía TopuriaBaliza V16Rafael LouzánIndraPSOEEducaciónSamanta Villar
instagramlinkedin

Gran bombazo

Telecinco mueve ficha con ‘GH DÚO 4’ y se queda con la pareja más polémica: Belén Rodríguez y Carmen Borrego

Las dos colaboradoras se suman a un reality clave para cubrir el hueco de ‘Gran Hermano 20’ y calentar el camino hacia ‘Supervivientes’.

Belén Rodríguez y Carmen Borrego

Belén Rodríguez y Carmen Borrego / Mediaset

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Telecinco ha decidido comenzar 2026 con una solución de emergencia convertida en gran apuesta. Tras la cancelación anticipada de 'Gran Hermano 20', cuyo final estaba previsto para febrero, la cadena ha optado por reactivar 'GH DÚO' como formato puente hasta la llegada de 'Supervivientes'.

Por ahora, la cadena ha confirmado tres concursantes de perfiles muy distintos: Anita Williams, una de las caras más populares de ‘La isla de las tentaciones 8’; Raquel Salazar, histórica del clan de ‘Los Gipsy Kings’; y el bailaor Antonio Canales. Pero a estos tres fichajes, ahora se suma un nombre más: Belén Rodriguez.

Además, según ha avanzado la cuenta Poco Pasa TV y ha podido confirmar Yotele, Carmen Borrego también será concursante de la edición, una combinación que, sumada a Rodríguez, confirma que Telecinco no quiere dejar nada al azar tras el desgaste de la última edición con anónimos.

Carmen Borrego ya sabe lo que es convivir bajo presión tras su paso por ‘Supervivientes 2024’, pero la entrada de Belén Rodríguez supondría un auténtico debut en la telerrealidad de larga duración. Más allá de una breve experiencia en ‘Sálvame Okupa’, la periodista siempre se había mantenido al margen de este tipo de formatos, a pesar de comentarlos durante décadas.

Además, su coincidencia en la casa promete dinamitar la convivencia. Tras años de amistad íntima, Belén Rodríguez rompió con el clan Campos y se convirtió en una de las voces más críticas con Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Un pasado cargado de reproches que podría traducirse en enfrentamientos directos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
  2. El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la 'obligación' de investigar de forma 'eficaz' frente a denuncias falsas
  3. Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
  4. El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos
  5. No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
  6. Poner un enchufe, el nuevo lujo doméstico: se ha pasado a elegir entre “dar calidad o dar precio”
  7. Mireia Miralpeix, maestra de Infantil: 'Los niños agradecen los límites, no pueden cargar con el peso de decidir cuándo se quitan el pañal
  8. Louzán: 'Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca

Telecinco mueve ficha con ‘GH DÚO 4’ y se queda con la pareja más polémica: Belén Rodríguez y Carmen Borrego

Telecinco mueve ficha con ‘GH DÚO 4’ y se queda con la pareja más polémica: Belén Rodríguez y Carmen Borrego

Miquel Carceller: "No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado"

Miquel Carceller: "No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado"

¿Cuánto subirá el precio del agua en Barcelona en 2026?

¿Cuánto subirá el precio del agua en Barcelona en 2026?

¿Cuánto pagaremos de gas en 2026? ¿Cuál es la tarifa más barata?

¿Cuánto pagaremos de gas en 2026? ¿Cuál es la tarifa más barata?

Jabalís paseándose por Sant Just Desvern el 27 de diciembre, a pesar de las restricciones por la peste porcina africana

Muere el conductor de un quad en una salida de vía en Preixens (Lleida)

Muere el conductor de un quad en una salida de vía en Preixens (Lleida)

Detenido un viajero del metro en la Sagrera por oler a hachís y llevar encima 500 gramos y una báscula de precision

Detenido un viajero del metro en la Sagrera por oler a hachís y llevar encima 500 gramos y una báscula de precision

Collboni ganaría las elecciones en Barcelona, pero la oposición repunta y la ciudadanía se muestra pesimista

Collboni ganaría las elecciones en Barcelona, pero la oposición repunta y la ciudadanía se muestra pesimista