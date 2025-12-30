Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica "cobra": "David me escribió y le dije que era tarde"

Casi una década después del episodio que marcó el concierto del reencuentro de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, Chenoa ha decidido hablar con claridad sobre la supuesta ‘cobra’ de David Bisbal. La cantante y presentadora ha explicado su versión de los hechos y ha desvelado que el artista le escribió en plena tormenta mediática para intentar frenar la polémica.

La confesión se produjo durante su entrevista con Miki Núñez en 'El podcast de final de mes'. Al leer una pregunta de un oyente —“¿Cuánto pagarías por borrar la ‘cobra’ de Internet?”—, Chenoa reaccionó con humor antes de entrar de lleno en un asunto que la ha acompañado durante años. “Vamos a aclarar este momento”, arrancó, asegurando que existe un plano que demuestra que el gesto nunca ocurrió.

La artista explicó que todo se debió a un malentendido amplificado por la realización televisiva. “Tenía aquí algo”, dijo señalándose la mejilla, “yo le limpié así, fui a hacerle así y el otro se asustó… ya está. Eso es todo lo que pasó”. Visiblemente cansada, añadió: “En una situación normal dices ‘uy, ay, ay’, pero aquí se agrandó todo. ¡Pesados, que sois muy pesados!”.

Chenoa también reveló que Bisbal contactó con ella cuando la polémica ya estaba desatada. “David me escribió para decirme: ‘Perdona, ya lo he intentado aclarar’”, relató. Su respuesta fue tajante: “‘¡Tarde!’. Claro, tío…”. Desde entonces, reconoce que dejó de dar explicaciones: “Te lo explico a ti porque estoy a gusto, pero es que ni lo explico”.

La cantante cerró el tema con una reflexión que levantó aplausos en el estudio. “No me apetece. Me da mucha pereza todo lo que se refiere a que siempre nosotras somos las tontas del bote… ya está bien”, sentenció. Con estas palabras, Chenoa pone punto final a una controversia nacida el 31 de octubre de 2016 en el Palau Sant Jordi, durante la interpretación de "Escondidos", y que ha perseguido a la expareja durante casi diez años.