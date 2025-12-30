Audiencias TV Ayer | Juanjo Bona y Ruth Lorenzo consiguen remontar 'ARIA' en su segunda semana, aunque vence 'La isla de las tentaciones'

La noche de este lunes, 29 de diciembre, arrancó con un ligero impulso para 'Aria, locos por la ópera', que en La 1 consigue crecer en su segunda entrega y firma un 9,3% de cuota, mejorando cuatro décimas respecto a su estreno. El talent presentado por Ruth Lorenzo y Juanjo Bona afianza así su trayectoria inicial y logra consolidarse como una alternativa estable dentro del prime time, aunque sin llegar a pasar la barrera mental del doble dígito.

El liderazgo, sin embargo, volvió a quedar en manos de 'La isla de las tentaciones'. El reality de Telecinco pierde parte del impulso de su máximo de la semana anterior, pero mantiene el control de la noche con un 15,8% de share, confirmando que sigue siendo la oferta más sólida del horario estelar.

Por detrás, el resto de cadenas dibujó un escenario más irregular. 'Renacer' demostró un desgaste y descendió hasta un 8,9%, tras dejarse 2,5 puntos en siete días. En las segundas cadenas, el cine de Cuatro y laSexta igualó fuerzas con un 5,2%, ambos con ligeras mejoras semanales, mientras que La 2 avanzó tímidamente con su película de la noche hasta un 3,1%, una décima por encima de su anterior emisión.

PRIME TIME

La 1

Aria: Locos por la ópera: 1.080.000 (9,3%)

Cine “Criadas y señoras (The Help)”: 530.000 (8,7%)

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos: 1.100.000 (9,2%)

Renacer: 737.000 (8,9%)

Telecinco

La isla de las tentaciones express: 1.288.000 (10,8%)

La isla de las tentaciones: 1.300.000 (15,8%)

laSexta

El intermedio: The Very Best: 483.000 (4%)

El taquillazo “Géminis”: 420.000 (5,2%)

Cuatro

First dates: 743.000 (6,4%)

First dates: 991.000 (8,4%)

El blockbuster “Misterio en Venecia”: 356.000 (5,2%)

La 2

Cifras y letras: 415.000 (4,3%)

Cifras y letras: 568.000 (6,3%)

Cine clásico “Salomón y la reina de Saba (1959)”: 291.000 (3,1%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “El imperio de la luz”: 194.000 (8,4%)

Antena 3

Renacer: 169.000 (5%)

Telecinco

El debate de las tentaciones: 602.000 (16,8%)

laSexta

Cine “Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn”: 114.000 (3,9%)

Cuatro

Alert: Unidad de personas desaparecidas: 82.000 (3,2%)

La 2

Cine “Flash (2023)”: 53.000 (1,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 925.000 (11,1%)

Valle Salvaje: 875.000 (12%)

La promesa: 1.035.000 (13,3%)

Malas lenguas: 946.000 (11%)

Aquí la Tierra: 1.266.000 (12,9%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.190.000 (13,6%)

Y ahora, Sonsoles: 741.000 (9,6%)

Pasapalabra: 1.887.000 (19,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 658.000 (8,2%)

El diario de Jorge: 650.000 (8,3%)

Agárrate al sillón: 699.000 (7,5%)

laSexta

Zapeando: 463.000 (5,4%)

Más vale tarde: 418.000 (5,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 570.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 528.000 (6,7%)

La 2

Saber y ganar: 510.000 (5,6%)

Grandes documentales: 280.000 (3,5%)

Malas lenguas: 533.000 (7%)

El gran tour de Bettany Hughes: 168.000 (2%)

Los trenes panorámicos de Escocia: 142.000 (1,4%)

