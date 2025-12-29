RTVE mueve ficha en Nochevieja y sorprende con Shakira como gran cierre musical desde Miami

RTVE ha decidido jugar fuerte en una de las noches más decisivas del año televisivo. Lo que comenzó como un contratiempo —la baja médica de Andreu Buenafuente y, por consecuencia, de Silvia Abril como presentadores las Campanadas— ha acabado transformándose en una operación estratégica de gran calado. La cadena pública ha diseñado una Nochevieja sin precedentes para despedir 2025 e inaugurar 'La Casa de la Música', su gran apuesta musical para el 2026.

La expectación se disparó este fin de semana cuando el presidente de la corporación, José Pablo López, dejó caer en redes sociales que aún quedaba una actuación clave por anunciar. Las apuestas no tardaron en aparecer y muchos señalaron directamente a Rosalía, más aún después de su reciente colaboración con RTVE en su aparición en 'La revuelta'. Sin embargo, el desenlace fue otro muy distinto: la séptima y última actuación del especial será la de Shakira, que participará desde Miami.

El anuncio se ha realizado en ‘Directo al Grano’, donde la artista explicó el significado de este regreso a la televisión pública española. “Volver a Televisión Española es reencontrarme con una parte de mi carrera y de mi historia”, ha afirmado. Aunque Shakira no atraviesa ahora mismo una etapa de lanzamientos, su presencia aporta una dimensión internacional al evento y refuerza el vínculo entre la música española y la latina desde un enclave tan simbólico como Miami.

El despliegue musical de la noche será amplio y diverso. Las Campanadas estarán conducidas por Chenoa y Estopa, mientras que el especial previo reunirá actuaciones repartidas por distintos puntos del país. Destaca especialmente el regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh, además de la participación de Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, con el Pirulí como eje central de la celebración.