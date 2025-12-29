Raquel Salazar, de 'Los Gipsy Kings' a agitar 'GH Dúo' tras su trifulca con Jorge Javier: lista completa de concursantes confirmados

La lista de concursantes de la nueva edición de ‘GH Dúo’ sigue creciendo. Tras la confirmación de Anita Williams, Telecinco ha anunciado la incorporación de Raquel Salazar como una de las participantes oficiales de esta cuarta edición del formato, un fichaje que promete dar mucho juego dentro de la casa.

La noticia se ha conocido en ‘Fiesta’, donde la propia Raquel Salazar se ha dirigido a los espectadores con su habitual naturalidad. “Resulta que viene Papá Noel y me ha regalado que soy concursante de 'Gran Hermano Dúo', ¿perdona, yo? Sin móvil y sin poder esconderme, viendo a la verdadera Raquel”, confesó, dejando claro que afronta la experiencia sin filtros.

Su salto a ‘GH Dúo’ supone además recoger el testigo de su hija Noemí, concursante de ‘GH VIP’ en 2019, donde logró un cuarto puesto. Ahora será Raquel quien viva la experiencia del encierro las 24 horas, lejos de su entorno y sin posibilidad de controlar su imagen.

El fichaje también reaviva uno de los momentos más tensos de su relación con Telecinco. Fue precisamente durante ‘GH VIP 7’ cuando protagonizó un sonado enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez, al acusarle en directo de favoritismos hacia algunos concursantes. Un micrófono abierto destapó sus críticas y provocó que el presentador le pidiera abandonar el plató tras un duro cruce de palabras. Años después, Raquel Salazar vuelve al universo ‘Gran Hermano’, esta vez como concursante y dispuesta a no pasar desapercibida.

ANITA WILLIAMS

Anita Williams en 'De viernes' / TELECINCO

Después de su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Anita Williams ha decidido entrar en la casa más famosa de la televisión. Aunque desconoce quién será la persona con la que tendrá cuentas pendientes, la catalana afirma que se embarca en esta aventura por su hijo, del que afirma que le será muy complicado separarse durante tanto tiempo.

RAQUEL SALAZAR

Raquel Salazar / Telecinco

Raquel se dio a conocer en 2016 con la llegada de su familia a ‘Los Gipsy Kings’. Desde entonces, los Salazar se han convertido en uno de los clanes más queridos del programa, participando de manera ininterrumpida temporada tras temporada. Autoproclamada junto a su hija como una de ‘las reinas del brilli-brilli’, Raquel ha mostrado su día a día con humor, espontaneidad y una personalidad que ha conectado con el público.