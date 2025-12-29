'Espejo público' desvela el relato del abuelo de la familia desaparecida en Indonesia y confirma que las instituciones siguen con la búsqueda: "Es la peor publicidad"

El drama del naufragio de una embarcación turística en Indonesia ha vuelto a sacudir a la opinión pública tras conocerse el hallazgo del cuerpo de la menor de 12 años desaparecida junto a su padre y sus hermanos. La noticia, pese a que las esperanzas eran mínimas, ha causado una fuerte conmoción en la familia, que continúa pendiente del paradero del resto de desaparecidos.

El testimonio más sobrecogedor lo ofreció el abuelo de los niños en una llamada emitida en 'Espejo Público'. El hombre relató cómo su hija, madre de los menores, le explicó lo ocurrido tras ser rescatada junto a su hija pequeña. “Mi hija me dice con el corazón roto: ‘Papá, los nenes y Fernando van con el barco al fondo’”, recordó, describiendo el hundimiento tras el impacto de varias olas de gran tamaño.

En un comunicado difundido en las últimas horas, las familias han pedido prudencia, respeto y privacidad en este momento de enorme dolor. Al mismo tiempo, han reconocido el trabajo que se está realizando sobre el terreno y han reclamado que las labores de búsqueda continúen sin interrupciones. El objetivo, insisten, es localizar cuanto antes a todos sus seres queridos.

La determinación de la familia es firme. “No volveremos a España sin los cuatro. Todos juntos”, han expresado ante un posible regreso. Según explicó el abuelo, la madre mantiene una única obsesión desde el accidente: “Ella quiere recuperar sus cuerpos como sea, esa es su obsesión ya”.

Desde el programa, el colaborador Ángel Antonio Herrera subrayó que en Indonesia la respuesta ha sido contundente tanto a nivel institucional como social. “En Indonesia, tanto la gente de a pie como las instituciones se han movido de un modo masivo. No hay queja por parte de la familia”, afirmó, recordando además que el país tiene especial interés en resolver el caso. “Una noticia como esta es la peor publicidad”, añadió, en referencia al impacto que el suceso puede tener en una zona fuertemente ligada al turismo.