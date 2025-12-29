Semana decisiva
Avance semanal 'La promesa', del 29 de diciembre al 2 de enero: el regreso de Curro y Ángela, la guerra en el servicio y nuevas amenazas sacuden el palacio
TVE emitirá esta semana 5 episodios, aunque con descanso el día de año nuevo, con un episodio especial para la tarde del 31 de diciembre.
La nueva temporada de La Promesa entra en una semana decisiva. Tras marcharse lejos, Curro y Ángela regresan dispuestos a luchar por su relación, mientras el servicio vive una situación límite y los secretos amenazan con estallar en pleno cambio de año. Estos son los avances día a día, del capítulo 744 al 748, que se tomará un descanso el día 1 de enero por la festividad de año nuevo.
Lunes 29 de diciembre – Capítulo 744
Enora plantea a Manuel la posibilidad de trabajar con otras empresas pese al contrato con don Luis. Margarita y Adriano se acercan emocionalmente al recordar ella a su hija de bebé. Martina aplaza una reunión para ir al teatro con Jacobo, que celebra la atención de su prometida. Teresa reprende a Cristóbal por enviar a Vera a limpiar el torreón sin ayuda, saltándose la jerarquía. María Fernández confiesa a Pía que no quiere decirle a Carlo que es el padre del hijo que espera. Pía se lo cuenta a Samuel, que pide contratarlo como lacayo. Alonso visita a Curro, que acaba disparando contra su propio padre.
Martes 30 de diciembre – Capítulo 745
Samuel admite ante Petra que el refugio podría cerrar por falta de recursos. Las cocineras animan a Toño a sincerarse con Enora, y él confiesa su miedo a no ser aceptado por su tío. Cristóbal contrata a Carlo bajo la supervisión de Santos, sorprendiendo a María Fernández. Martina insiste en hacer más planes con Jacobo, mientras él pregunta a Adriano por su comportamiento. Margarita presiona a su hija por la boda y muestra su preocupación por la relación del marqués con Leocadia. Manuel visita a Curro y le deja claro que no se detendrá, aunque su hermano tenga que matarlo.
Miércoles 31 de diciembre – Capítulo especial (746 y 747)
Manuel avanza hacia Curro pese a las amenazas y consigue abrazarlo. Martina miente a Margarita sobre su boda con Jacobo. Toño y Enora temen la reacción del duque de Carvajal y Cifuentes. Teresa pide a Cristóbal que deje de amenazar al servicio. Samuel confiesa que recomendó a Carlo, lo que desconcierta a María. Candela cree que Curro debería huir con Ángela. Tras un tiempo lejos del palacio, Curro y Ángela deciden regresar a La Promesa para luchar por su felicidad.
Viernes 2 de enero – Capítulo 748
Curro y Ángela expresan a Alonso y Leocadia su intención de seguir juntos sin renunciar a su amor. Petra encarga a Jacobo vender la joya de la marquesa. Carlo agradece a Samuel su apoyo, mientras deja claro a María Fernández que solo ha vuelto por trabajo. Curro anuncia que piensa restituir su honor. Teresa encarga una tarea a Vera, que marca distancia definitiva. Manuel estalla contra Leocadia y la acusa de embaucadora y estafadora, abriendo un nuevo frente en el palacio.
