Avance semanal 'La promesa', del 29 de diciembre al 2 de enero: el regreso de Curro y Ángela, la guerra en el servicio y nuevas amenazas sacuden el palacio

La nueva temporada de La Promesa entra en una semana decisiva. Tras marcharse lejos, Curro y Ángela regresan dispuestos a luchar por su relación, mientras el servicio vive una situación límite y los secretos amenazan con estallar en pleno cambio de año. Estos son los avances día a día, del capítulo 744 al 748, que se tomará un descanso el día 1 de enero por la festividad de año nuevo.

Lunes 29 de diciembre – Capítulo 744

Enora plantea a Manuel la posibilidad de trabajar con otras empresas pese al contrato con don Luis. Margarita y Adriano se acercan emocionalmente al recordar ella a su hija de bebé. Martina aplaza una reunión para ir al teatro con Jacobo, que celebra la atención de su prometida. Teresa reprende a Cristóbal por enviar a Vera a limpiar el torreón sin ayuda, saltándose la jerarquía. María Fernández confiesa a Pía que no quiere decirle a Carlo que es el padre del hijo que espera. Pía se lo cuenta a Samuel, que pide contratarlo como lacayo. Alonso visita a Curro, que acaba disparando contra su propio padre.

Martes 30 de diciembre – Capítulo 745

Samuel admite ante Petra que el refugio podría cerrar por falta de recursos. Las cocineras animan a Toño a sincerarse con Enora, y él confiesa su miedo a no ser aceptado por su tío. Cristóbal contrata a Carlo bajo la supervisión de Santos, sorprendiendo a María Fernández. Martina insiste en hacer más planes con Jacobo, mientras él pregunta a Adriano por su comportamiento. Margarita presiona a su hija por la boda y muestra su preocupación por la relación del marqués con Leocadia. Manuel visita a Curro y le deja claro que no se detendrá, aunque su hermano tenga que matarlo.

Miércoles 31 de diciembre – Capítulo especial (746 y 747)

Manuel avanza hacia Curro pese a las amenazas y consigue abrazarlo. Martina miente a Margarita sobre su boda con Jacobo. Toño y Enora temen la reacción del duque de Carvajal y Cifuentes. Teresa pide a Cristóbal que deje de amenazar al servicio. Samuel confiesa que recomendó a Carlo, lo que desconcierta a María. Candela cree que Curro debería huir con Ángela. Tras un tiempo lejos del palacio, Curro y Ángela deciden regresar a La Promesa para luchar por su felicidad.

Viernes 2 de enero – Capítulo 748

Curro y Ángela expresan a Alonso y Leocadia su intención de seguir juntos sin renunciar a su amor. Petra encarga a Jacobo vender la joya de la marquesa. Carlo agradece a Samuel su apoyo, mientras deja claro a María Fernández que solo ha vuelto por trabajo. Curro anuncia que piensa restituir su honor. Teresa encarga una tarea a Vera, que marca distancia definitiva. Manuel estalla contra Leocadia y la acusa de embaucadora y estafadora, abriendo un nuevo frente en el palacio.