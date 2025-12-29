Audiencias TV Ayer | La ‘Gala inocente, inocente’ firma su mejor dato desde 2017 y lidera en La 1 y Cuatro logra el sorpasso a laSexta a tres días de acabar diciembre

La tradición volvió a imponerse en la noche dominical. La 1 acertó de lleno con la emisión de la 'Gala inocente, inocente', que se convirtió en la opción más seguida del día al alcanzar un 15% de cuota de pantalla. El especial solidario no solo lideró con comodidad, sino que firmó su mejor resultado desde 2017, consolidando su fortaleza como uno de los grandes clásicos navideños de la cadena pública.

Muy distinto fue el panorama en Telecinco, donde el cine no logró conectar con el público. La apuesta de la noche, 'La gran muralla', se quedó en un 5% de share, un resultado que supone una fuerte caída respecto a la semana anterior y que dejó a la cadena claramente descolgada del resto de competidores. En ese contexto, Antena 3 aprovechó la debilidad de su rival directo y mantuvo el tipo con 'Una nueva vida', que marcó un 10,4%, suficiente para conservar su posición pese a perder algunas décimas.

En el resto de la parrilla, las segundas cadenas mostraron movimientos dispares. 'Versión española' experimentó una notable subida en La 2, alcanzando un 3,6% y mejorando con claridad su dato anterior. Cuatro también logró reforzar su prime time gracias al cine, que subió hasta un 7,5%, superando los registros habituales de 'Cuarto milenio' con la película 'Muerte en el Nilo'. En laSexta, sin embargo, las dos sesiones cinematográficas se movieron en cifras más discretas, con un 5,5% y un 4,5% respectivamente.

En la mañana, 'DCorazón' vuelve a ganar a 'Vaya Fama', mientras que 'Fiesta' anota un 8,7% en la tarde de Telecinco, casi dos puntos por encima de la media de la cadena (6,7%), aunque sin alcanzar de las películas de Antena 3 y La 1.

PRIME TIME

La 1

Gala inocente, inocente: 1.088.000 (15%)

Antena 3

Una nueva vida: 905.000 (10,4%)

Telecinco

Cine 5 estrellas “La gran muralla”: 545.000 (5%)

Cine “El guerrero nº 13”: 230.000 (4,5%)

laSexta

El taquillazo “Black Adam”: 612.000 (5,5%)

Cine “Nacer para morir”: 237.000 (4,5%)

Cuatro

First dates: 611.000 (5,1%)

El blockbuster “Muerte en el Nilo (2020)”: 806.000 (7,5%)

La 2

Imprescindibles: 369.000 (3,1%)

Versión española “Nuestros amantes”: 427.000 (3,6%)

Cine “Un cuento de Navidad de Arnaud Desplechin”: 96.000 (1,5%)

LATE NIGHT

Antena 3

Una nueva vida: 138.000 (4,9%)

laSexta

Cine 2 “El secreto de la isla”: 79.000 (3,3%)

Cuatro

Cuarto milenio: 210.000 (4,7%)

Fútbol americano: NFL “San Francisco 49ers – Chicago Bears”: 87.000 (4,2%)

La 2

El palco: 12.000 (0,5%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Noche de fin de año”: 1.160.000 (11,8%)

Sesión de tarde 2 “Siempre a tu lado”: 917.000 (9,5%)

Sesión de tarde 3 “¡Ups! Ya es Navidad”: 868.000 (8,7%)

Aquí la Tierra: 1.376.000 (12,7%)

Antena 3

Multicine “No volverás a verla”: 1.034.000 (10,5%)

Multicine 2 “Negro como la nieve”: 951.000 (9,9%)

Multicine 3 “Asesino en la red”: 750.000 (7,4%)

Telecinco

Fiesta: 860.000 (8,7%)

laSexta

Cine “San Andrés”: 505.000 (5,1%)

Cine 2 “The Core (El núcleo)”: 437.000 (4,5%)

Cuatro

Home Cinema "Infiltrado en Miami": 665.000 (6,8%)

Home Cinema 2 “Un golpe de altura”: 633.000 (6,6%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 360.000 (3,6%)

Grandes documentales: 261.000 (2,7%)

Documentales de La 2: 356.000 (3,7%)

Ciberdelitos: 234.000 (2,3%)

Viajar en tren: 222.000 (2%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 112.000 (17,6%)

Navidades con Samantha: 258.000 (13,5%)

Viaje al centro de la tele: 273.000 (9,9%)

Viaje al centro de la tele: 407.000 (11,7%)

Viaje al centro de la tele: 494.000 (12,4%)

D Corazón: 642.000 (10%)

Antena 3

Pelopicopata: 11.000 (1,7%)

Los más…: 110.000 (5,2%)

El 1%: 299.000 (7,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 395.000 (8,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 632.000 (12,2%)

La ruleta de la suerte: 1.352.000 (17,7%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 64.000 (4,9%)

Got Talent España: 228.000 (6,9%)

¡Vaya fama!: 358.000 (5,4%)

laSexta

Equipo de investigación: 18.000 (2,8%)

Aruser@s weekend: 146.000 (9,1%)

Equipo de investigación: 177.000 (5,4%)

Equipo de investigación: 223.000 (5,9%)

Equipo de investigación: 324.000 (6,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 18.000 (2,8%)

¡Toma salami!: 35.000 (4,8%)

Volando voy: 54.000 (5%)

Volando voy: 269.000 (10,5%)

Viajeros Cuatro: 288.000 (7,9%)

Viajeros Cuatro: 376.000 (8%)

La 2

Canas de viajar: 18.000 (3,4%)

Planeta helado 2: 10.000 (1,4%)

Los conciertos de La 2: 15.000 (1,4%)

Medina: 15.000 (1%)

Buenas noticias TV: 25.000 (1,4%)

Shalom: 20.000 (1%)

Últimas preguntas: 61.000 (2,5%)

El día del señor: 223.000 (6,8%)

Pueblo de Dios: 97.000 (2,7%)

Pueblo de Dios: 66.000 (1,7%)

Zoom tendencias: 55.000 (1,3%)

Flash moda: 62.000 (1,4%)

RTVE responde: 47.000 (0,9%)

El escarabajo verde: 75.000 (1,1%)

¡Qué animal!: 73.000 (0,9%)

Saber y ganar: Fin de semana: 120.000 (1,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.076.000 (21,4%)

Telediario 1: 1.415.000 (14,6%)

Noticias Cuatro 1: 670.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 580.000 (7,9%)

Informativos Telecinco 15h: 724.000 (7,5%)

Prime Time

Telediario 2: 1.843.000 (15,6%)

Antena 3 Noticias 2: 1.607.000 (13,7%)

Informativos Telecinco 21h: 1.031.000 (8,8%)

Noticias Cuatro 2: 785.000 (7,6%)

laSexta Noticias 20h: 666.000 (6,5%)

RANKING

Diario: La 1 (12,4%), Antena 3 (10,5%), Telecinco (6,7%), Cuatro (6,6%), laSexta (5,2%), La 2 (2,8%).

Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (12%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).