Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump - ZelenskiBrigitte BardotCarles VilarrubíMálagaLluviasNaufragio IndonesiaCorrupciónRodríguez IbarraFraude IVATV3
instagramlinkedin

Dos años después

Raquel Bollo destapa la estrategia secreta de Lydia Lozano y Terelu Campos en 'Sálvame' para no plantarle cara a sus compañeros más agresivos

Raquel Bollo habla sin filtros sobre la actitud de Terelu Campos y Lydia Lozano en los platós y cómo la presión del grupo más influyente de Sálvame marcó sus decisiones.

Raquel Bollo en 'Fiesta'

Raquel Bollo en 'Fiesta' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Raquel Bollo ha vuelto a mirar al pasado televisivo para hablar de las dinámicas internas que se vivían en 'Sálvame' durante su etapa más convulsa. En su reciente intervención en 'Fiesta', la colaboradora recordó cómo algunos compañeros evitaban enfrentarse al conocido como “frente fuerte” del programa, un grupo con gran influencia en las decisiones y debates del plató.

Según explicó, tanto Terelu Campos como Lydia Lozano optaban en determinadas ocasiones por no posicionarse abiertamente contra esa corriente dominante. Bollo aseguró que, aunque en privado compartían otras opiniones, el miedo a quedar señaladas o a generar conflictos mayores las llevaba a mantenerse en un segundo plano durante las discusiones en directo.

La colaboradora puso como ejemplo una situación concreta vivida con Lydia Lozano, quien, según su relato, prefirió no intervenir en plató pese a no estar de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, siempre según Bollo, Lozano le reconoció en mensajes privados que compartía su punto de vista, pero que no se había atrevido a expresarlo públicamente.

También recordó un episodio especialmente delicado relacionado con Terelu Campos, en el que echó en falta su apoyo en un momento de máxima tensión. Años después, la propia Terelu le habría pedido disculpas, admitiendo que en aquel momento se dejó llevar por la presión del grupo y no actuó conforme a lo que realmente pensaba.

Para Raquel Bollo, estas experiencias reflejan hasta qué punto el ambiente de Sálvame podía llegar a condicionar el comportamiento de sus colaboradores. Aunque reconoce que fueron situaciones dolorosas, asegura entender ahora la dificultad de plantarse ante un “frente fuerte” en un programa marcado por la exposición constante y la tensión en directo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  2. Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
  3. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  4. Desaparecida una familia española al naufragar un barco en Indonesia: Última hora en directo
  5. Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal
  6. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  7. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  8. Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña

Lamine Yamal se colma de premios en Dubái: "El año pasado era el niño, ahora tengo la presión de ser alguien importante"

Lamine Yamal se colma de premios en Dubái: "El año pasado era el niño, ahora tengo la presión de ser alguien importante"

Directo | 40 casas evacuadas, cuatro rescatados y "posible riesgo de desbordamiento" del barranco del Poyo por el fuerte temporal

Directo | 40 casas evacuadas, cuatro rescatados y "posible riesgo de desbordamiento" del barranco del Poyo por el fuerte temporal

El Barça es el primero que asalta la cancha del Surne Bilbao

El Barça es el primero que asalta la cancha del Surne Bilbao

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora de la reunión Trump-Zelenski en Florida

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora de la reunión Trump-Zelenski en Florida

Un hombre mata a cuchilladas a nueve personas, entre ellas a cinco niños, en Surinam

Un hombre mata a cuchilladas a nueve personas, entre ellas a cinco niños, en Surinam

“Cobran lo mismo que los que no dan un palo al agua”: por qué los mejores trabajadores acaban quemados, según un experto en recursos humanos

“Cobran lo mismo que los que no dan un palo al agua”: por qué los mejores trabajadores acaban quemados, según un experto en recursos humanos

La abultada multa que puede caerte por llevar una pegatina de la ITV falsa

La abultada multa que puede caerte por llevar una pegatina de la ITV falsa

DIRECTO | Trump recibe a Zelenski en Miami para abordar el plan de paz en Ucrania

DIRECTO | Trump recibe a Zelenski en Miami para abordar el plan de paz en Ucrania