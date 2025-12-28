27/12/2025
Audiencias tv ayer: La 1 aprovecha su fortaleza navideña para imponerse a 'La ruleta de la suerte noche'
La cadena pública emitió la película 'Un don excepcional', que rindió por encima de las ofertas cinematográficas que han intentado hacerse hueco durante semanas anteriores sin éxito
Vuelco tremendo a las audiencias en la noche de ayer. El cine de La 1, que es uno de los puntos débiles los sábados, quedando casi siempre por debajo del doble dígito, experimentó anoche un importante incremento gracias a la emisión de 'Un don excepcional' que escaló hasta un gran 13,4% y 1.386.000 espectadores, siendo líder de su franja.
Ese inusual registro afectó a 'La ruleta de la suerte', que perdió más de un punto en una semana con un programa repetido, quedándose en segunda opción con un 10,4% y 1.067.000 seguidores. Aún así, el concurso de Jorge Fernández sigue de dulce por la noche, registrando mejor marca que la temporada pasada.
Cierran el ránking nocturno el cine de Telecinco, que no convence con un 8,7%, 'laSexta Xplica', que nota la llegada de las fiesta navideñas y baja hasta un 5,6% y el cine de Cuatro, que pincha con la entrega de 'Transformers' (4,9%).
