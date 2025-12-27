'GH Dúo' vuelve a Telecinco presentado por Jorge Javier: Anita Williams, primera concursante confirmada, ¿con Montoya?

La cuarta edición de 'Gran hermano Dúo' ya calienta motores para su regreso inminente a Telecinco. La cadena aprovecha los últimos días del año para ultimar el casting de famosos que participarán en el reality, en el que estará Anita Williams, según confirmó ella misma durante su entrevista en '¡De viernes!'.

De esta manera, la catalana inaugura la lista como primera participante oficial y la duda ahora está en la identidad de su pareja de concurso. Muchos especulan con que José Carlos Montoya, su eterna pareja con el que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones'. Posteriormente, ambos dieron el salto a la telerrealidad en directo con 'Supervivientes', tras el que rompieron su relación de manera oficial. Ahora, podrían reencontrarse en la casa de Tres Cantos (Madrid). El andaluz recibió una jugosa oferta hace muy pocos días que todavía no ha rubricado. No se descarta que finalmente haga dupla con otra persona de su pasado.

La productora Zeppelin TV (Banijay Iberia) pretende mantener la incógnita de la gran mayoría de los concursantes de esta nueva edición de 'GH Dúo' hasta el día de su estreno, que se producirá en los primeros días de enero, previsiblemente cuando termine 'La isla de las tentaciones'. Como era de esperar, volverá a contar con Jorge Javier Vázquez como presentador titular.

Tras el final adelantado de 'Gran hermano 20' por sus datos de audiencia insuficientes, la dirección de a Telecinco puso en marcha un plan de emergencia para intentar revertir los resultados y además amortizar la inversión realizada en la nueva casa. Está previsto que 'GH Dúo' dure aoriximsdanente dos meses y que enlace directamente con la próxima edición de 'Supervivientes'.