26/12/2025
Audiencias TV ayer: 'De viernes' y 'El Peliculón' se reparten la noche con el cine de La 1 acechando
El programa de Santi Acosta y Bea Archidona recupera el doble dígito con una subida de seis décimas
'De viernes' y 'El Peliculón' vivieron anoche una lucha encarnizada por el liderazgo de las audiencias. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta se recuperó del bajón sufrido la semana pasada para aumentar seis décimas y compartir liderazgo con Antena 3 gracias al apoyo del 10,1% y 798.000 espectadores.
Por su parte, el cine de la cadena de Atresmedia rinde por debajo de 'La Voz', pero mantiene la medalla de oro también con un 10,1%, pero debido a su menor duración, logra atrapar a más espectadores: 952.000 para ser exactos.
Todo ello ante la atenta mirada de La 1, que con la película 'La Navidad en sus manos' se queda a muy poco de liderar. El film de La 1 logra un 9,7% y 1.041.000 seguidores.
*En elaboración.
