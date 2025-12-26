Georgina Rodríguez gana a Telemadrid una demanda millonaria por culpa de los productores de 'Sálvame' por vulnerar su imagen e intimidad: "Con frivolidad y sin veracidad"

Los productores de programas como 'Sálvame' o 'Directo al grano' han arrastrado a Telemadrid a una dura condena en los tribunales por varios reportajes emitidos en 'Aquí hay madroño' sobre Georgina Rodríguez. Según adelanta Vertele y ha verificado YOTELE, la creadora de contenido y pareja de Cristiano Ronaldo puso esta demanda por vulnerar su imagen e intimidad, en un momento en el que todavía no se había convertido en una figura mediática, con reportajes cargados de "frivolidad y sin constatación de veracidad ni estar debidamente contratada la información", relata la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid han confirmado la sentencia de un juzgado de Pozuelo de Alarcón, que afirma que el espacio indagó en aspectos privados de su familia, incluyendo su hermana y su padre, fallecido en 2019, sin que fueran personajes públicos: "No tenían relevancia pública, no eran noticiables".

Los jueces reconocen que ahora sí es una figura con proyección pública, tras acumular casi 72 millones de seguidores en Instagram y haber protagonizado un reality sobre su vida en Netflix. Pero en ese momento su vida familiar, no lo era. "Georgina no era seguida en redes sociales, no tenía imagen propia y por ende no había un interés general en conocer aspectos de su vida anterior".

De esta manera, el tribunal confirma la condena a Telemadrid, que tendrá que indemnizar con 130.000 euros a Georgina Rodríguez y a su hermana. La cadena pública madrileña ha recurrido esta condena y ya la ha llevado hasta el Tribunal Supremo.