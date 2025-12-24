Audiencias tv ayer: 'Hasta el fin del mundo' acusa su cambio de día y Antena 3 Noticias logra su mejor dato en 18 años

Noche atípica la de ayer en televisión debido a los cambios que ha provocado en la parrilla la Navidad. En primer lugar TVE decidió sustituir 'La revuelta' por 'Doctora Fabiola Jones' y cambió 'Late Xou' por 'Hasta el fin del mundo', mientras en Telecinco, dieron descanso a 'La isla de las tentaciones' para comenzar 'La que se avecina' a las 22:00 horas.

En audiencias, el cambio de día afectó seriamente al programa de Paula Vázquez, que marca mínimo con un insuficiente 9,7% y 616.000 espectadores. Por su parte, 'Fabiola Jones' se hace con el 8,6% y 974.000 seguidores.

En Telecinco, el adelanto de 'La que se avecina' tampoco ha salido bien. La serie despide su temporada 14 con un bajo 8% y 882.000 televidentes, perdiendo 1,2 puntos en una semana.

En Antena 3 sin embargo, tienen motivos para la alegría: 'Renacer' lideró la noche y Antena 3 Noticias registró su mejor marca en 18 años en su primera edición al reunir a un 25,8% y 2.415.000 fieles.

*En elaboración.