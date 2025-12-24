Ábalos concede una entrevista exclusiva a 'Mañaneros 360' desde la cárcel y desvela si ha habido financiación ilegal en el PSOE

'Mañaneros 360' ha arrancado el día de Nochebuena con una gran exclusiva: La primera entrevista a José Luis Ábalos desde que entró en prisión. El programa de Javier Ruiz ha emitido la misma en fragmentos para que sus colaboradores pudieran analizarla por partes.

El exministro comienza la conversación asegurando que se encuentra bien: "Me encuentro bien, más fuerte que nunca, estoy recibiendo un trato excelente por parte de todos los funcionarios de prisión y por parte de los presos, que me manifiestan su apoyo", afirma y además desvela que le llegan cartas de presos de otras prisiones manifestándole su apoyo.

Sobre su rutina, Ábalos asegura que la mayor del tiempo lo que hace es caminar y leer: "Camino mucho, pero, sobre todo, leo muchísimo. Estoy leyendo la biografía de Fouché, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, Una salida honrosa, de Éric Vuillard, El IV Reich, de Bruno Cardeñosa, Próspero viento, de Andrés Trapiello, Alejo Carpentier, Pérez Galdós... Siempre he sido un gran lector de todo tipo de literatura".

El también ex secretario de organización del PSOE se ha pronunciado sobre la financiación irregular del partido: "No hubo financiación ilegal, al menos mientras yo fui secretario de organización", afirma de manera rotunda. Sobre si tiene pruebas que puedan inculpar a Pedro Sánchez, Ábalos responde que "de actividades ilícitas o ilegales, no".

Por último, el todavía diputado desvela cómo es su relación con Koldo, con quien comparte celda y se muestra optimista con su causa, pensando que saldrá de prisión antes del juicio: "La relación es buena. Obviamente, hemos tenido que aprender a convivir en el espacio tan reducido que es una celda y nadie está hecho ni acostumbrado a ello. Confío en la Justicia", ha concluido.