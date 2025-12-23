Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' lidera con récord, la Lotería de Navidad arrasa y 'Aria' llega débil

'La isla de las tentaciones' lideró anoche con su único programa semanal. El reality de Sandra Barneda subió en sus dos tramos con récord: en el primero, registra un 12,3% y 1.485.000 espectadores, mientras que en el segundo asciende hasta el 17,5% y 1.327.000 seguidores.

Por la mañana, la Lotería de Navidad arrasa un año más con un estratosférico 43,4% y 1.740.000 televidentes dejando a 'Espejo Público' y Ana Rosa en mínimos.

Pero no todo son alegrías para TVE porque el estreno de 'Aria' llega débil con un 8,9% y 1.100.000 apoyos, justo antes del final de 'Ena', que mantiene el doble dígito al congregar al 10,1% y 949.000 adeptos.

PRIME TIME

Telecinco

La isla de las Tentaciones: 12,3% y 1.485.000 / 17,5% y 1.327.000

Antena 3

El Hormiguero: 11,9% y 1.442.000

Renacer: 11,4% y 761.000

La 1

La revuelta: 8,9% y 1.100.000

Ena: 10,1% y 949.000

Cuatro

First Dates: 5,9% y 730.000 / 7,7% y 952.000

El Blockbuster: Instinto peligroso: 4,9% y 371.000

laSexta

laSexta Clave: 4,1% y 469.000

El Intermedio: 4,4% y 550.000

El Taquillazo: Operación Kandahar 5% y 426.000

La 2

Cifras y letras: 4,4% y 539.000 / 4,8% y 617.000

Cine Clásico: 3% y 323.000

LATE NIGHT

Telecinco

El debate de las tentaciones: 15,2% y 528.000

La 1

Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico: 8,7% y 505.000

Ena: La reina Victoria Eugenia: 7% y 202.000

Cine: Ben-Hur: 7,3% y 136.000

Antena 3

Renacer: 6,6% y 176.000

laSexta

Cine: Glimmer Man: 3,9% y 114.000

Cuatro

Alert: 2,4% y 63.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,3% y 1.341.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 775.000

Pasapalabra: 19,2% y 1.927..000

La 1

Directo al grano: 9,9% y 874.000

Valle Salvaje: 10,3% y 813.000

La promesa: 12,2% y 999.000

Malas lenguas: 11,4% y 1.031.000

Aquí la tierra: 14,5% y 1.501.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,2% y 705.000

El diario de Jorge: 10% y 824.000

Agárrate al sillón: 7,4% y 720.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,3% y 638.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,9% y 496.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 494.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 462.000

La 2

Saber y ganar: 1,8% y 173.000 / 5,8% y 5679000

Grandes Documentales: 3,8% y 341.000

Cine: Profesiones salvajes 3,8% y 308.000

Malas lenguas: 6,9% y 556.000

Secretos del metro de Londres: 1,6% y 141.000 / 1,5% y 166.000

MAÑANA

La 1

Sorteo Lotería de Navidad 2025: 43,4% y 1.740.000

La Hora de La 1: 24,3% y 1.475.000 / 14,4% y 1.233.000

Antena 3

Espejo Público: 7,3% y 323.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 12,4% y 733.000

La ruleta de la suerte: 20,6% y 1.628.000

La 1

La Hora de La 1: 17,3% y 342.000

Mañaneros 360: 16,9% y 548.000 / 10,6% y 864.000

laSexta

Aruser@s: 10,2% y 140.000 / 7,1% y 275.000

Al Rojo Vivo: 5,7% y 302.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 176.000

El programa de AR: 5,3% y 235.000

Vamos a ver: 7,3% y 533.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,7% y 27.000 / 1,4% y 36.000 / 0,7% y 27.000

En boca de todos: 4% y 202.000

La 2

El cazador: 1,7% y 122.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,6% y 2.208.000

Telediario 1: 15,9% y 1.565.000

Informativos Telecinco 15H: 7,6% y 744.000

laSexta Noticias 14H: 6,6% y 560.000

Noticias Cuatro 1: 5,8% y 454.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20,3% y 2.424.000

Telediario 2: 13,6% y 1.615.000

Informativos Telecinco 21H: 6,1% y 726.000

laSexta Noticias 20H: 7,3% y 705.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 456.000

RÁNKING

Diario: La 1 (16,7%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (9%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,3%) La 2 (3,3%).

Mes: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,6%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,2%)