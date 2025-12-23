Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

22/12/2025

Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' lidera con récord, la Lotería de Navidad arrasa y 'Aria' llega débil

'Ena' se despide en su sexto capítulo por encima del doble dígito

'La isla de las tentaciones' / 'Lotería de Navidad' / 'Aria'

'La isla de las tentaciones' / 'Lotería de Navidad' / 'Aria' / TELECINCO / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

'La isla de las tentaciones' lideró anoche con su único programa semanal. El reality de Sandra Barneda subió en sus dos tramos con récord: en el primero, registra un 12,3% y 1.485.000 espectadores, mientras que en el segundo asciende hasta el 17,5% y 1.327.000 seguidores.

Por la mañana, la Lotería de Navidad arrasa un año más con un estratosférico 43,4% y 1.740.000 televidentes dejando a 'Espejo Público' y Ana Rosa en mínimos.

Pero no todo son alegrías para TVE porque el estreno de 'Aria' llega débil con un 8,9% y 1.100.000 apoyos, justo antes del final de 'Ena', que mantiene el doble dígito al congregar al 10,1% y 949.000 adeptos.

PRIME TIME

Telecinco

La isla de las Tentaciones: 12,3% y 1.485.000 / 17,5% y 1.327.000

Antena 3

El Hormiguero: 11,9% y 1.442.000

Renacer: 11,4% y 761.000

La 1

La revuelta: 8,9% y 1.100.000

Ena: 10,1% y 949.000

Cuatro

First Dates: 5,9% y 730.000 / 7,7% y 952.000

El Blockbuster: Instinto peligroso: 4,9% y 371.000

laSexta

laSexta Clave: 4,1% y 469.000

El Intermedio: 4,4% y 550.000

El Taquillazo: Operación Kandahar 5% y 426.000

La 2

Cifras y letras: 4,4% y 539.000 / 4,8% y 617.000

Cine Clásico: 3% y 323.000

LATE NIGHT

Telecinco

El debate de las tentaciones: 15,2% y 528.000

La 1

Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico: 8,7% y 505.000

Ena: La reina Victoria Eugenia: 7% y 202.000

Cine: Ben-Hur: 7,3% y 136.000

Antena 3

Renacer: 6,6% y 176.000

laSexta

Cine: Glimmer Man: 3,9% y 114.000

Cuatro

Alert: 2,4% y 63.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,3% y 1.341.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 775.000

Pasapalabra: 19,2% y 1.927..000

La 1

Directo al grano: 9,9% y 874.000

Valle Salvaje: 10,3% y 813.000

La promesa: 12,2% y 999.000

Malas lenguas: 11,4% y 1.031.000

Aquí la tierra: 14,5% y 1.501.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,2% y 705.000

El diario de Jorge: 10% y 824.000

Agárrate al sillón: 7,4% y 720.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,3% y 638.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,9% y 496.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 494.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 462.000

La 2

Saber y ganar: 1,8% y 173.000 / 5,8% y 5679000

Grandes Documentales: 3,8% y 341.000

Cine: Profesiones salvajes 3,8% y 308.000

Malas lenguas: 6,9% y 556.000

Secretos del metro de Londres: 1,6% y 141.000 / 1,5% y 166.000

MAÑANA

La 1

Sorteo Lotería de Navidad 2025: 43,4% y 1.740.000

La Hora de La 1: 24,3% y 1.475.000 / 14,4% y 1.233.000

Antena 3

Espejo Público: 7,3% y 323.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 12,4% y 733.000

La ruleta de la suerte: 20,6% y 1.628.000

La 1

La Hora de La 1: 17,3% y 342.000

Mañaneros 360: 16,9% y 548.000 / 10,6% y 864.000

laSexta

Aruser@s: 10,2% y 140.000 / 7,1% y 275.000

Al Rojo Vivo: 5,7% y 302.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 176.000

El programa de AR: 5,3% y 235.000

Vamos a ver: 7,3% y 533.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,7% y 27.000 / 1,4% y 36.000 / 0,7% y 27.000

En boca de todos: 4% y 202.000

La 2

El cazador: 1,7% y 122.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,6% y 2.208.000

Telediario 1: 15,9% y 1.565.000

Informativos Telecinco 15H: 7,6% y 744.000

laSexta Noticias 14H: 6,6% y 560.000

Noticias Cuatro 1: 5,8% y 454.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20,3% y 2.424.000

Telediario 2: 13,6% y 1.615.000

Informativos Telecinco 21H: 6,1% y 726.000

laSexta Noticias 20H: 7,3% y 705.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 456.000

RÁNKING

Diario: La 1 (16,7%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (9%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,3%) La 2 (3,3%).

Mes: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,6%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,2%)

TEMAS

