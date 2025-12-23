22/12/2025
Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' lidera con récord, la Lotería de Navidad arrasa y 'Aria' llega débil
'Ena' se despide en su sexto capítulo por encima del doble dígito
'La isla de las tentaciones' lideró anoche con su único programa semanal. El reality de Sandra Barneda subió en sus dos tramos con récord: en el primero, registra un 12,3% y 1.485.000 espectadores, mientras que en el segundo asciende hasta el 17,5% y 1.327.000 seguidores.
Por la mañana, la Lotería de Navidad arrasa un año más con un estratosférico 43,4% y 1.740.000 televidentes dejando a 'Espejo Público' y Ana Rosa en mínimos.
Pero no todo son alegrías para TVE porque el estreno de 'Aria' llega débil con un 8,9% y 1.100.000 apoyos, justo antes del final de 'Ena', que mantiene el doble dígito al congregar al 10,1% y 949.000 adeptos.
PRIME TIME
Telecinco
La isla de las Tentaciones: 12,3% y 1.485.000 / 17,5% y 1.327.000
Antena 3
El Hormiguero: 11,9% y 1.442.000
Renacer: 11,4% y 761.000
La 1
La revuelta: 8,9% y 1.100.000
Ena: 10,1% y 949.000
Cuatro
First Dates: 5,9% y 730.000 / 7,7% y 952.000
El Blockbuster: Instinto peligroso: 4,9% y 371.000
laSexta
laSexta Clave: 4,1% y 469.000
El Intermedio: 4,4% y 550.000
El Taquillazo: Operación Kandahar 5% y 426.000
La 2
Cifras y letras: 4,4% y 539.000 / 4,8% y 617.000
Cine Clásico: 3% y 323.000
LATE NIGHT
Telecinco
El debate de las tentaciones: 15,2% y 528.000
La 1
Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico: 8,7% y 505.000
Ena: La reina Victoria Eugenia: 7% y 202.000
Cine: Ben-Hur: 7,3% y 136.000
Antena 3
Renacer: 6,6% y 176.000
laSexta
Cine: Glimmer Man: 3,9% y 114.000
Cuatro
Alert: 2,4% y 63.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,3% y 1.341.000
Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 775.000
Pasapalabra: 19,2% y 1.927..000
La 1
Directo al grano: 9,9% y 874.000
Valle Salvaje: 10,3% y 813.000
La promesa: 12,2% y 999.000
Malas lenguas: 11,4% y 1.031.000
Aquí la tierra: 14,5% y 1.501.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,2% y 705.000
El diario de Jorge: 10% y 824.000
Agárrate al sillón: 7,4% y 720.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,3% y 638.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,9% y 496.000
laSexta
Zapeando: 5,4% y 494.000
Más Vale Tarde: 5,7% y 462.000
La 2
Saber y ganar: 1,8% y 173.000 / 5,8% y 5679000
Grandes Documentales: 3,8% y 341.000
Cine: Profesiones salvajes 3,8% y 308.000
Malas lenguas: 6,9% y 556.000
Secretos del metro de Londres: 1,6% y 141.000 / 1,5% y 166.000
MAÑANA
La 1
Sorteo Lotería de Navidad 2025: 43,4% y 1.740.000
La Hora de La 1: 24,3% y 1.475.000 / 14,4% y 1.233.000
Antena 3
Espejo Público: 7,3% y 323.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 12,4% y 733.000
La ruleta de la suerte: 20,6% y 1.628.000
La 1
La Hora de La 1: 17,3% y 342.000
Mañaneros 360: 16,9% y 548.000 / 10,6% y 864.000
laSexta
Aruser@s: 10,2% y 140.000 / 7,1% y 275.000
Al Rojo Vivo: 5,7% y 302.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,8% y 176.000
El programa de AR: 5,3% y 235.000
Vamos a ver: 7,3% y 533.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,7% y 27.000 / 1,4% y 36.000 / 0,7% y 27.000
En boca de todos: 4% y 202.000
La 2
El cazador: 1,7% y 122.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,6% y 2.208.000
Telediario 1: 15,9% y 1.565.000
Informativos Telecinco 15H: 7,6% y 744.000
laSexta Noticias 14H: 6,6% y 560.000
Noticias Cuatro 1: 5,8% y 454.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 20,3% y 2.424.000
Telediario 2: 13,6% y 1.615.000
Informativos Telecinco 21H: 6,1% y 726.000
laSexta Noticias 20H: 7,3% y 705.000
Noticias Cuatro 2: 4,7% y 456.000
RÁNKING
Diario: La 1 (16,7%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (9%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,3%) La 2 (3,3%).
Mes: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,6%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,2%)
