Un día después de su muerte

'Todo es mentira' rinde homenaje a Patricia López, periodista y colaboradora del programa: "Hoy estamos de luto"

La periodista falleció ayer de manera repentina tras una dura enfermedad.

Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás

'Todo es mentira'

'Todo es mentira' / CUATRO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Ayer, la tarde nos sorprendía con el fallecimiento de la combativa periodista Patricia López, que colaboró en programas como 'Al Rojo Vivo' y 'Todo es mentira'. Precisamente este último ha querido rendirle homenaje hoy.

"Vamos a hablar de muchos temas, pero antes nos vais a permitir unos minutos porque queremos dedicar unos minutos a una compañera y colaboradora de este programa, la periodista Patricia López", anunciaba Risto Mejide al inicio del programa.

"Desgraciadamente nos dejó ayer y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia, amigos y este pequeño recuerdo de sus compañeros", continuó contando antes de dar paso a un vídeo homenaje con algunos momentos de sus intervenciones.

Tras la pieza, el presentador emocionado quiso acordarse de los familiares: "Este programa pierde a una gran compañera. Yo creo que este país pierde a una gran periodista, persona y lógicamente desde aquí hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa igual que siempre, pero el programa está triste".

