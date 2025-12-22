Un día después de su muerte
'Todo es mentira' rinde homenaje a Patricia López, periodista y colaboradora del programa: "Hoy estamos de luto"
La periodista falleció ayer de manera repentina tras una dura enfermedad.
Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás
Ayer, la tarde nos sorprendía con el fallecimiento de la combativa periodista Patricia López, que colaboró en programas como 'Al Rojo Vivo' y 'Todo es mentira'. Precisamente este último ha querido rendirle homenaje hoy.
"Vamos a hablar de muchos temas, pero antes nos vais a permitir unos minutos porque queremos dedicar unos minutos a una compañera y colaboradora de este programa, la periodista Patricia López", anunciaba Risto Mejide al inicio del programa.
"Desgraciadamente nos dejó ayer y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia, amigos y este pequeño recuerdo de sus compañeros", continuó contando antes de dar paso a un vídeo homenaje con algunos momentos de sus intervenciones.
Tras la pieza, el presentador emocionado quiso acordarse de los familiares: "Este programa pierde a una gran compañera. Yo creo que este país pierde a una gran periodista, persona y lógicamente desde aquí hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa igual que siempre, pero el programa está triste".
- Óscar Puente: 'Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego
- No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
- Fernando Alonso vuelve con un deportivo de Ferrari por las calles de Mónaco
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
- Óscar Puente: 'Si queremos que Rodalies sea puntual, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar la gestión
- Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás