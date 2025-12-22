La Oreja de Van Gogh se suma a la Nochevieja de TVE con nuevo single para minimizar el efecto Pedroche

TVE da un nuevo golpe sobre la mesa para potenciar sus Campanadas tras la caída a última hora de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. El ente público ha anunciado esta mañana durante la Lotería de Navidad que estrenará la nueva canción del grupo justo antes de las Campanadas.

Será el 31 de diciembre, antes de las 00:00 horas y antes de dar la bienvenida al año nuevo cuando la cadena pública dé paso a la nueva canción del grupo, la primera después de su regreso. Este estreno servirá como pistoletazo de salida de 'La casa de la música', el nuevo proyecto de RTVE que promete fusión musical y televisión para el 70 aniversario de la corporación.

De esta manera, TVE busca minimizar el efecto Pedroche con este anuncio, aprovechando la polémica que se ha desatado en los últimos meses desde el anuncio del regreso de Amaia Montero al grupo musical, una jugada que ha provocado una guerra de fans entre los defensores de la primera vocalista y los de Leire Martínez.

Tras la baja de última hora de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por problemas médicos, la cadena pública ha optado por Chenoa y Estopa como trío para despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026.