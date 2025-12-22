Miren Ibarguren cierra el año con una sorpresa personal: embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero a los 45 años

El final de año llega cargado de felicidad para Miren Ibarguren. La actriz ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo, una noticia que ha querido compartir en exclusiva a través de la revista InStyle, donde protagoniza un reportaje centrado en el mejor momento de su trayectoria y de su vida personal.

Según destaca la publicación, Ibarguren afronta este nuevo embarazo tras un año especialmente intenso, marcado por reconocimientos, estrenos y estabilidad laboral. Tres años y medio después del nacimiento de su primer hijo, la intérprete amplía la familia en una etapa que ella misma ha definido en otras ocasiones como profundamente transformadora.

Hace solo unos meses, la actriz reflexionaba públicamente sobre la maternidad y reconocía que, aunque “no es fácil”, convertirse en madre había sido “el papel de su vida”. En aquel momento, nada hacía pensar que el anuncio de un segundo embarazo llegaría tan pronto, lo que ha convertido la noticia en una auténtica sorpresa.

Ibarguren está casada con Alberto Caballero, creador y guionista de ‘La que se avecina’. Ambos contrajeron matrimonio a finales de 2023 en una ceremonia íntima celebrada en Madrid, de la que trascendieron pocos detalles. En anteriores entrevistas, la actriz ha explicado que la conciliación familiar es fruto del equilibrio y la organización compartida. “Nos turnamos muy bien”, llegó a afirmar, subrayando que cuentan con ayuda, pero que ambos están muy implicados en la crianza.