Sorteo extraordinario
Lotería de Navidad 2025 en directo: "¿Esto qué es? ¿Café solo?" El micro abierto que se cuela y juega una mala pasada en la narración de TVE
La cadena pública retransmite hoy en directo el sorteo y un micro abierto ha jugado una mala pasada a una de sus presentadoras.
Lotería de Navidad 2025, sorteo en directo: comprobar El Gordo, premios y resultados
El 22 de diciembre es una tradición en España ver por la mañana el Sorteo de Lotería especial de Navidad, que cada año reparte 4.000.000 de euros al número agraciado. Para este día, la gente suele seguir el sorteo en casa, en los bares e incluso en los trabajos y la televisión se vuelca con esta retransmisión, que este año ha dejado una mala pasada a una de sus presentadoras.
