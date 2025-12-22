Audiencias TV ayer | Antena 3 se impone pese a las elecciones de Extremadura y Telecinco remonta con cine en la noche del domingo

El seguimiento de las elecciones extremeñas marcaron el día televisivo de ayer, aunque ninguno de los especiales informativos llamó demasiado la atención como para conseguir el liderazgo. Fue Antena 3 quien consiguió imponerse gracias a 'Una nueva vida', que se situó como la opción más vista de la noche con un 11,1% de cuota, un resultado que, pese a su leve descenso, le bastó para encabezar el ranking.

Telecinco encontró oxígeno tras una semana complicada al sustituir el reality por cine. La emisión de la película 'Menudas piezas' permitió a la cadena mejorar sensiblemente sus registros en la última noche de la semana y liderar su franja con un 10,5% de share, confirmando que la apuesta por el cine funcionó mejor que el debate de 'Gran hermano' en ese horario.

En el terreno informativo, La 1 fue la que mejor rentabilizó el interés electoral al firmar un 10,4% con su especial, mientras que laSexta se quedó algo por detrás al alcanzar un 8,5%, cifra que descendió hasta el 6,8% con el análisis posterior. Ya en la recta final de la noche, el cine bélico de '1917' no logró despegar en la pública y se quedó en un 7,8%, mientras que 'Cuarto milenio' bajó a un 6,7% en Cuatro y 'Al cielo con ella' mantuvo la estabilidad en La 2 con un 3%.

