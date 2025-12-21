Elecciones en Extremadura, resultados en directo: dónde seguirlo en televisión

Las elecciones en Extremadura se celebran hoy después de que María Guardiola decidiera el pasado mes de octubre adelantar los comicios tras el rechazo de la oposición a sus presupuestos. La líder del PP parte como favorita para ganar la cita, aunque todo apunta a que tendrá que seguir dependiendo de Vox.

Los colegios cerrarán las urnas a las 20:00 horas, por lo que se espera que en torno a las 21:00 horas comiencen a llegar los primeros resultados, así que a continuación te contamos dónde seguir la jornada en televisión.

La principal opción para los extremeños podría ser Canal Extremadura, que esta tarde se vuelca con sus elecciones y desde las 20:00 horas ofrecerá un especial presentado por Inmaculada Mateos y Manu Pérez para seguir el minuto a minuto del cierre de colegios y los resultados, así como las reacciones de los principales candidatos.

En La 1 habrá una amplia oferta que se podrá seguir desde las ediciones de tarde y noche de sus informativos hasta un avance a las 13:55 horas y otro a las 19:45 horas. Por la noche, programa especial a las 21:25 horas para analizar todos los resultados.

En Antena 3 han optado por ofrecer boletines informativos con los momentos más destacados de la jornada, además de llevar a cabo una gran cobertura durante las dos ediciones de los informativos. A partir de las 23:30 horas, Mónica Carrillo y Matías Prats conducirán un especial para analizar todos los resultados.

En laSexta, una vez más se ha optado por un gran seguimiento de la cita electoral con las dos ediciones de las noticias y de 'La Roca'. A partir de las 21:00 horas Antonio Ferreras y Ana Pastor se ponen al frente de una edición especial de 'Al Rojo vivo' para analizar minuto a minuto el escrutinio de las urnas.

Un año más en Mediaset han decidido limitar la cobertura electoral a sus informativos en sus respectivos canales. Noticias Cuatro e Informativos Telecinco harán un resumen de toda la jornada, pero no habrá programas especiales.