Audiencias TV ayer: 'La ruleta de la suerte noche' lidera y La 1 y Telecinco se reparten la segunda plaza con sus respectivas películas

'La ruleta de la suerte noche' ha liderado un sábado más el prime time. El concurso de Jorge Fernández ha trasladado su éxito matinal a las noches de la cadena, aunque con menos tirón. El programa de ayer cautivó al 11,6% y 1.180.000 espectadores.

Por su parte, en segunda posición Telecinco y La 1 se reparten el pastel con sus películas. La cadena de Mediaset enganchó al 7,7% del público con 'Lo mejor para ella', mismo share que acumuló el film de La 1, 'Dune 2'.

Cierran el ránking, 'laSexta Xplica' que sigue muy fuerte en la noche del sábado con un 6,8% gracias a la actualidad política y a la cercanía de las elecciones extremeñas. En último lugar, la película de Cuatro, 'Dungeons & Dragons', que obtiene un 6,4%.