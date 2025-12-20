¿Cuánto cuesta una noche en el hotel Plaza de Nueva York, de 'Solo en casa 2'? Así ha cambiado desde la grabación de la película de Macaulay Culkin

El emblemático The Plaza Hotel de Nueva York, situado en la esquina de Central Park y la Quinta Avenida y protagonista de la inolvidable 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York', sigue siendo uno de los alojamientos más lujosos y codiciados de la Gran Manzana. Si bien en la película, estrenada en 1992, la tarifa media de la suite que aparece en escena rondaba los 350 € por noche, hoy las cifras han cambiado de manera muy significativa por la inflación y la evolución del mercado hotelero.

En 2025, el coste de alojarse en The Plaza puede variar mucho según la temporada, el tipo de habitación y la disponibilidad, pero las estadísticas recopiladas por portales de reservas sitúan el precio medio de una estancia en una Suite Eduardiana, la misma que usa el personaje de Macaulay Culkin en el film, en torno a 2.500 € por noche, con cifras aún más altas en las opciones más exclusivas del hotel.

Algunas estimaciones incluso apuntan a que las suites más premium pueden superar los 3.500€ o más por noche, especialmente en fechas de alta demanda, como la época Navideña en la que se ambienta la mítica película, o en habitaciones con características únicas y vistas destacadas de la ciudad.

Para quienes prefieren opciones más “básicas” dentro del mismo establecimiento, las tarifas también son elevadas en comparación con el estándar hotelero de Nueva York: según diversos buscadores, las habitaciones sencillas en The Plaza suelen comenzar en torno a los 800 y 1.200€ por noche, con variaciones según la época del año y la anticipación de la reserva. Las tarifas pueden incluir cargos adicionales obligatorios, como tasas o recargos por servicios, que aumentan el coste final a pagar al hacer el check-out.

Cabe destacar que, además del precio de sus suites, el The Plaza Hotel de Nueva York ofrece una experiencia especial para los fans de 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York'. Bajo el nombre de “Home Alone: Fun in New York”, el paquete tematizado permite a los huéspedes revivir escenas icónicas de la película desde dentro del propio hotel.

La oferta incluye un paseo privado de cuatro horas en limusina por Manhattan para visitar lugares emblemáticos relacionados con el film como el Empire State Building, Rockefeller Center, Central Park, Carnegie Hall y Radio City Music Hall; durante el recorrido se puede disfrutar de una pizza grande de queso al estilo de la escena de Kevin en la limusina. Al regresar al hotel, los huéspedes pueden recrear el ambiente de la película con un helado gigante tipo sundae servido en la habitación, como guiño directo a la película.