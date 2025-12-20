Audiencias TV ayer: 'La Voz' se despide líder con su final menos vista y 'De viernes' cae con Carlo Costanzia

'La Voz' cerró anoche su duodécima edición con Antía proclamándose ganadora. El talent show de Eva González fue líder de la noche ganando 7 décimas respecto a la semana pasada, pero con su final menos vista de la historia al firmar un 14,9% y 1.124.000 espectadores.

Por su parte, 'De viernes' cae con la visita de Carlo Costanzia hasta un flojo 9,5% y 735.000 seguidores, lo que supone 1,4 puntos menos que los que la semana pasada marcó el programa de Bea Archidona y Santi Acosta.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, el cine de La 1 sigue sin destacar con la película 'Dune', que logra un 7,4%, frente al 5,9% de Tomb Raider en Cuatro y el pobre 4,8% del nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación'.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 14,9% y 1.124.000

Telecinco

De viernes: 9,5% y 735.000

La 1

Plan de c1ne: Dune: 7,4% y 705.000

Cuatro

First Dates: 5,8% y 615.000

El Blockbuster: Tomb Raider: 5,9% y 533.000

laSexta

laSexta Clave: 4% y 401.000

laSexta Columna: 4,5% y 480.000

Equipo de Investigación: 4,8% y 493.000 / 4,2% y 312.000

La 2

Cifras: 3,9% y 407.000 / 6,7% y 715.000

Plano general: 3,5% y 371.000

Historia de nuestro cine: 3,8% y 314.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 9,7% y 245.000

laSexta

Equipo de Investigación: 7,4% y 331.000 / 9,5% y 252.000

Cuatro

Cine Cuatro: Medieval: 4,9% y 185.000

La 1

Plan de C1ne 2: Godzilla vs kong: 4,9% y 223.000

Cine: La cena de las confesiones: 4,7% y 110.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,1% y 1.218.000

Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 804.000

Pasapalabra: 21% y 1.948.000

La 1

Directo al grano: 9,4% y 780.000

Valle Salvaje: 11,2% y 851.000

La promesa: 12,2% y 954.000

Malas lenguas: 11,6% y 981.000

Aquí la tierra: 12,8% y 1.218.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,1% y 655.000

El diario de Jorge: 9,2% y 717.000

Agárrate al sillón: 7,3% y 662.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 481.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 442.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,8% y 475.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,5% y 360.000

La 2

Saber y ganar: 2,3% y 197.000 / 6,6% y 592.000

Grandes Documentales: 4,5% y 369.000

Malas lenguas: 6% y 464.000

Secretos del metro de londres: 1,5% y 127.000 / 1,4% y 139.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,9% y 257.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,5% y 765.000

La ruleta de la suerte: 24,1% y 1.583.000

La 1

La Hora de La 1: 17,5% y 327.000

Mañaneros 360: 16% y 452.000 / 11,6% y 845.000

laSexta

Aruser@s: 14,1% y 193.000 / 16,5% y 345.000

Al Rojo Vivo: 8,6% y 283.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,1% y 134.000

El programa de Ana Rosa: 12,4% y 293.000

Vamos a ver: 8,5% y 502.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,9% y 14.000 / 1,9% y 35.000 / 1,9% y 41.000

En boca de todos: 6,8% y 195.000

La 2

El cazador: 1,9% y 114.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,6% y 2.130.000

Telediario 1: 13,9% y 1.209.000

Informativos Telecinco 15H: 8,4% y 730.000

laSexta Noticias 14H: 7,1% y 522.000

Noticias Cuatro 1: 5,8% y 373.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 1.989.000

Telediario 2: 11,6% y 1.200.000

Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 694.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 577.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 419.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (10,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,1%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,3%).