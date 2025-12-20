19/12/2025
Audiencias TV ayer: 'La Voz' se despide líder con su final menos vista y 'De viernes' cae con Carlo Costanzia
El talent show de Eva González sube siete décimas en una semana y marca una gran distancia con su competidor.
'La Voz 2025' eligió a su ganadora, aumentando el palmarés de uno de sus coaches
'La Voz' cerró anoche su duodécima edición con Antía proclamándose ganadora. El talent show de Eva González fue líder de la noche ganando 7 décimas respecto a la semana pasada, pero con su final menos vista de la historia al firmar un 14,9% y 1.124.000 espectadores.
Por su parte, 'De viernes' cae con la visita de Carlo Costanzia hasta un flojo 9,5% y 735.000 seguidores, lo que supone 1,4 puntos menos que los que la semana pasada marcó el programa de Bea Archidona y Santi Acosta.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, el cine de La 1 sigue sin destacar con la película 'Dune', que logra un 7,4%, frente al 5,9% de Tomb Raider en Cuatro y el pobre 4,8% del nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación'.
PRIME TIME
Antena 3
La Voz: 14,9% y 1.124.000
Telecinco
De viernes: 9,5% y 735.000
La 1
Plan de c1ne: Dune: 7,4% y 705.000
Cuatro
First Dates: 5,8% y 615.000
El Blockbuster: Tomb Raider: 5,9% y 533.000
laSexta
laSexta Clave: 4% y 401.000
laSexta Columna: 4,5% y 480.000
Equipo de Investigación: 4,8% y 493.000 / 4,2% y 312.000
La 2
Cifras: 3,9% y 407.000 / 6,7% y 715.000
Plano general: 3,5% y 371.000
Historia de nuestro cine: 3,8% y 314.000
LATE NIGHT
Antena 3
La Voz: Grandes Momentos: 9,7% y 245.000
laSexta
Equipo de Investigación: 7,4% y 331.000 / 9,5% y 252.000
Cuatro
Cine Cuatro: Medieval: 4,9% y 185.000
La 1
Plan de C1ne 2: Godzilla vs kong: 4,9% y 223.000
Cine: La cena de las confesiones: 4,7% y 110.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,1% y 1.218.000
Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 804.000
Pasapalabra: 21% y 1.948.000
La 1
Directo al grano: 9,4% y 780.000
Valle Salvaje: 11,2% y 851.000
La promesa: 12,2% y 954.000
Malas lenguas: 11,6% y 981.000
Aquí la tierra: 12,8% y 1.218.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,1% y 655.000
El diario de Jorge: 9,2% y 717.000
Agárrate al sillón: 7,3% y 662.000
laSexta
Zapeando: 5,7% y 481.000
Más Vale Tarde: 5,7% y 442.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,8% y 475.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,5% y 360.000
La 2
Saber y ganar: 2,3% y 197.000 / 6,6% y 592.000
Grandes Documentales: 4,5% y 369.000
Malas lenguas: 6% y 464.000
Secretos del metro de londres: 1,5% y 127.000 / 1,4% y 139.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,9% y 257.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,5% y 765.000
La ruleta de la suerte: 24,1% y 1.583.000
La 1
La Hora de La 1: 17,5% y 327.000
Mañaneros 360: 16% y 452.000 / 11,6% y 845.000
laSexta
Aruser@s: 14,1% y 193.000 / 16,5% y 345.000
Al Rojo Vivo: 8,6% y 283.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,1% y 134.000
El programa de Ana Rosa: 12,4% y 293.000
Vamos a ver: 8,5% y 502.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,9% y 14.000 / 1,9% y 35.000 / 1,9% y 41.000
En boca de todos: 6,8% y 195.000
La 2
El cazador: 1,9% y 114.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,6% y 2.130.000
Telediario 1: 13,9% y 1.209.000
Informativos Telecinco 15H: 8,4% y 730.000
laSexta Noticias 14H: 7,1% y 522.000
Noticias Cuatro 1: 5,8% y 373.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 1.989.000
Telediario 2: 11,6% y 1.200.000
Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 694.000
laSexta Noticias 20H: 6,4% y 577.000
Noticias Cuatro 2: 4,7% y 419.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (10,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,1%), La 2 (3,7%).
Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,3%).
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
- España acelera y concentra ya un 2,7% de las empresas del mundo que se dedican a la cuántica
- Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
- El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año