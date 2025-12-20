Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

19/12/2025

Audiencias TV ayer: 'La Voz' se despide líder con su final menos vista y 'De viernes' cae con Carlo Costanzia

El talent show de Eva González sube siete décimas en una semana y marca una gran distancia con su competidor.

'La Voz 2025' eligió a su ganadora, aumentando el palmarés de uno de sus coaches

'La Voz' / 'De viernes'

'La Voz' / 'De viernes' / ANTENA 3/ TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

'La Voz' cerró anoche su duodécima edición con Antía proclamándose ganadora. El talent show de Eva González fue líder de la noche ganando 7 décimas respecto a la semana pasada, pero con su final menos vista de la historia al firmar un 14,9% y 1.124.000 espectadores.

Por su parte, 'De viernes' cae con la visita de Carlo Costanzia hasta un flojo 9,5% y 735.000 seguidores, lo que supone 1,4 puntos menos que los que la semana pasada marcó el programa de Bea Archidona y Santi Acosta.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, el cine de La 1 sigue sin destacar con la película 'Dune', que logra un 7,4%, frente al 5,9% de Tomb Raider en Cuatro y el pobre 4,8% del nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación'.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 14,9% y 1.124.000

Telecinco

De viernes: 9,5% y 735.000

La 1

Plan de c1ne: Dune: 7,4% y 705.000

Cuatro

First Dates: 5,8% y 615.000

El Blockbuster: Tomb Raider: 5,9% y 533.000

laSexta

laSexta Clave: 4% y 401.000

laSexta Columna: 4,5% y 480.000

Equipo de Investigación: 4,8% y 493.000 / 4,2% y 312.000

La 2

Cifras: 3,9% y 407.000 / 6,7% y 715.000

Plano general: 3,5% y 371.000

Historia de nuestro cine: 3,8% y 314.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 9,7% y 245.000

laSexta

Equipo de Investigación: 7,4% y 331.000 / 9,5% y 252.000

Cuatro

Cine Cuatro: Medieval: 4,9% y 185.000

La 1

Plan de C1ne 2: Godzilla vs kong: 4,9% y 223.000

Cine: La cena de las confesiones: 4,7% y 110.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,1% y 1.218.000

Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 804.000

Pasapalabra: 21% y 1.948.000

La 1

Directo al grano: 9,4% y 780.000

Valle Salvaje: 11,2% y 851.000

La promesa: 12,2% y 954.000

Malas lenguas: 11,6% y 981.000

Aquí la tierra: 12,8% y 1.218.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,1% y 655.000

El diario de Jorge: 9,2% y 717.000

Agárrate al sillón: 7,3% y 662.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 481.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 442.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,8% y 475.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,5% y 360.000

La 2

Saber y ganar: 2,3% y 197.000 / 6,6% y 592.000

Grandes Documentales: 4,5% y 369.000

Malas lenguas: 6% y 464.000

Secretos del metro de londres: 1,5% y 127.000 / 1,4% y 139.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,9% y 257.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,5% y 765.000

La ruleta de la suerte: 24,1% y 1.583.000

La 1

La Hora de La 1: 17,5% y 327.000

Mañaneros 360: 16% y 452.000 / 11,6% y 845.000

laSexta

Aruser@s: 14,1% y 193.000 / 16,5% y 345.000

Al Rojo Vivo: 8,6% y 283.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,1% y 134.000

El programa de Ana Rosa: 12,4% y 293.000

Vamos a ver: 8,5% y 502.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,9% y 14.000 / 1,9% y 35.000 / 1,9% y 41.000

En boca de todos: 6,8% y 195.000

La 2

El cazador: 1,9% y 114.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,6% y 2.130.000

Telediario 1: 13,9% y 1.209.000

Informativos Telecinco 15H: 8,4% y 730.000

laSexta Noticias 14H: 7,1% y 522.000

Noticias Cuatro 1: 5,8% y 373.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 1.989.000

Telediario 2: 11,6% y 1.200.000

Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 694.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 577.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 419.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (10,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,1%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,3%).

TEMAS

