Rocío Gallardo gana con su carisma el efímero 'Gran hermano 20' tras 42 días de convivencia: Telecinco remata la nueva edición VIP para el arranque de enero

Telecinco cerró este jueves 18 de diciembre la edición número 20 de 'Gran hermano' coronando a Rocío Gallardo como rotunda ganadora. La gaditana, que a punto estuvo de no entrar finalmente al concurso tras pasar por el Oasis, ha sido uno de los personajes más carismáticos y genuinos del reality este año y la audiencia se lo ha reconocido dándole la victoria.

"Todo lo que he hecho, ha sido siempre con el corazón. Muchas veces no vemos las cosas especiales que tenemos. Te das cuenta de que la vida es un minuto y lo tienes que disfrutar. A veces tenemos que saber valorarnos y querernos", dijo la ganadora entre aplausos del público, tras confesar que participar en 'GH 20' había sido "una experiencia increíble" que le había cambiado la vida.

Superó de largo a Cristian Orvich, que entró a concursar en la nueva casa de Tres Cantos (Madrid) procedente de 'Uno de GH 20'. Por su parte, Aquilino Jiménez se tuvo que conformar con la tercera posición en el ranking y Raúl Martínez con la cuarta, de un total de 20 participantes

Termina de esta manera una edición de 'GH', con Jorge Javier Vázquez al frente, que no ha logrado cubrir con las expectativas, por lo que llegó a su fin antes de lo previsto, tras tan solo 42 días de convivencia. Pese al reclamo del cambio de ubicación de la casa por primera vez en 19 años (pasando de Guadalix de la Sierra a Tres Cantos) y haber logrado un casting bastante compacto, los espectadores no han terminado de conectar con esta edición.

Los que se asomaron el día del estreno se han ido desenganchando poco a poco, hasta que la dirección de Mediaset no ha tenido más remedio que adelantar su desenlace. La excesiva duración de las galas y la coincidencia con 'La isla de las tentaciones, también en Telecinco y también con participantes anónimos, han podido perjudicar al veterano y pionero concurso en el género de la telerrealidad.

Pese a estar aislados del exterior, los concursantes comenzaron a olerse lo que estaba pasando cuando comenzaron a producirse expulsiones de manera inexplicada, hasta que este jueves se celebró la gran final, sin grandes fastos.

Ahora, la dirección de Mediaset se encuentra trabajando a contrarreloj en la una edición express del reality con concursantes famosos. Se ha estado buscando personajes conocidos de todo tipo, de los que se hará una selección en las próximas horas para confeccionar el casting definitivo. El estreno está previsto para los primeros días de enero de 2026.