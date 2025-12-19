Netflix pone fecha de estreno a 'Salvador', su nueva serie española sobre neonazis protagonizada por Luis Tosar y una de las actrices de 'Élite'

Netflix ya ha fijado el estreno de 'Salvador', su nueva serie española de acción y drama, que llegará al catálogo global de la plataforma el próximo 6 de febrero de 2026. La ficción está protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, una de las actrices más reconocibles de 'Élite', y se adentra en el mundo de los grupos ultras de ideología neonazi.

Creada por Aitor Gabilondo y dirigida por Daniel Calparsoro, la serie sigue a Salvador Aguirre, un técnico de emergencias sanitarias que intenta rehacer su vida tras un pasado marcado por el alcohol y los errores familiares. Todo cambia cuando descubre que su hija adolescente, Milena, forma parte de White Souls, un grupo ultra de extrema derecha, en el que también milita Julia, el personaje interpretado por Claudia Salas.

La historia se precipita durante un enfrentamiento violento pactado entre radicales de dos equipos de fútbol, donde Salvador rescata herida a su hija sin saber aún hasta qué punto está implicada en ese entorno. A partir de ese momento, se ve obligado a acercarse a un mundo que le resulta ajeno y repulsivo para intentar entender qué ha empujado a Milena a abrazar valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él trató de inculcarle.

'Salvador' plantea así un dilema moral extremo: hasta dónde puede llegar un padre para salvar a su hija y descubrir la verdad. La serie, compuesta por ocho episodios, combina acción, tensión emocional y una mirada directa a los procesos de radicalización juvenil en la España contemporánea.

Completan el reparto Leonor Watling, Fariba Sheikhan, Patricia Vico, César Mateo, Alejandro Casaseca, Marco Marini y Lucas Ares, entre otros. El guion está firmado por el propio Gabilondo junto a Joan Barbero y Anna Casado, con Tommie Ferreras como director de fotografía y Ricardo Rocca al frente de la coordinación de especialistas.