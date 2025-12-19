'Horizonte' lidera la noche mientras 'Gran Hermano' cierra su edición con una final discreta

La final de la vigésima edición de 'Gran Hermano' confirma que el formato ha cerrado una etapa especialmente complicada en Telecinco. Aunque la gala del 18 de diciembre logra subir hasta el 10% de cuota, el dato resulta insuficiente para devolverle el liderazgo y certifica un final discreto para un reality que ha vivido permanentemente instalado en cifras bajas, pues las últimas galas no llegaron al 9%.

Ese contexto permitió que otras cadenas tomaran ventaja en el prime time. Cuatro volvió a colocarse en cabeza con 'Horizonte', que se impuso con un 10,9% y se convirtió en la opción más seguida de la noche. Muy cerca quedaron las propuestas de La 1 y Antena 3: 'Dra. Fabiola Jones' descendió al 9,4%, mientras que 'La encrucijada' alcanzó un 9,2%.

Donde sí se mantuvieron las jerarquías habituales fue en el access prime time. 'El hormiguero' cerró el año liderando con autoridad al firmar un 17,9%, muy por delante de 'La revuelta', que se quedó en un 12,7% en La 1. A mayor distancia, pero consolidado en su franja, 'First Dates' volvió a funcionar como valor seguro para Cuatro con un 8,1%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.536.000 (12,7%)

Dra. Fabiola Jones: 728.000 (9,4%)

Antena 3

El hormiguero: 2.159.000 (17,9%)

La encrucijada: 669.000 (9,2%)

Telecinco

Gran hermano. Final express: 563.000 (4,7%)

Gran hermano. Final: 582.000 (10%)

laSexta

laSexta clave: 534.000 (4,8%)

Roja Navidad: 826.000 (6,8%)

El taquillazo “El fuego de la venganza”: 384.000 (6,1%)

Cuatro

First dates: 756.000 (6,3%)

First dates: 981.000 (8,1%)

Horizonte: 654.000 (10,9%)

La 2

Cifras y letras: 506.000 (4,3%)

Cifras y letras: 781.000 (6,3%)

El cine de La 2 “Nosotros, los Leroy”: 235.000 (2,2%)

Documentos TV: 87.000 (1,4%)

LATE NIGHT

La 1

Dra. Fabiola Jones: 160.000 (4,4%)

Felinos noche y día: 98.000 (5,5%)

Antena 3

La encrucijada: 506.000 (12,3%)

La encrucijada: 141.000 (6,2%)

laSexta

Cine “Bajo vigilancia”: 79.000 (3,8%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 101.000 (5,4%)

La 2

Cine “Criminal”: 37.000 (1,2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 794.000 (10,2%)

Valle Salvaje: 786.000 (11,2%)

La promesa: 988.000 (12,9%)

Malas lenguas: 1.028.000 (11,8%)

Aquí la Tierra: 1.234.000 (12,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.208.000 (14,9%)

Y ahora, Sonsoles: 742.000 (9,8%)

Pasapalabra: 2.014.000 (20,7%)

Telecinco

El tiempo justo: 587.000 (7,8%)

El diario de Jorge: 725.000 (9,4%)

Agárrate al sillón: 707.000 (7,5%)

laSexta

Zapeando: 425.000 (5,3%)

Más vale tarde: 437.000 (5,8%)

Cuatro

Todo es mentira: 535.000 (6,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 423.000 (5,4%)

La 2

Saber y ganar: 528.000 (6,2%)

Dra. Fabiola Jones: 332.000 (4,3%)

Malas lenguas: 480.000 (6,5%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 117.000 (1,3%)

Secretos del metro de Londres: 133.000 (1,3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 330.000 (17,1%)

Mañaneros 360: 406.000 (14,5%)

Mañaneros 360: 819.000 (11,2%)

Antena 3

Espejo público: 264.000 (11,3%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 747.000 (17%)

La ruleta de la suerte: 1.508.000 (22,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 162.000 (9,1%)

El programa de AR: 275.000 (11,7%)

Vamos a ver: 532.000 (9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 186.000 (13,1%)

Aruser@s: 323.000 (15,5%)

Al rojo vivo: 318.000 (9,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 19.000 (1,1%)

Alerta cobra: 29.000 (1,6%)

Alerta cobra: 64.000 (3%)

En boca de todos: 185.000 (6,5%)

La 2

Zoom tendencias: 15.000 (1,7%)

Zoom tendencias: 11.000 (0,9%)

Los secretos de las ardillas: 14.000 (0,8%)

Saber vivir: 12.000 (0,6%)

Aquí hay trabajo: 13.000 (0,6%)

La aventura del saber: 14.000 (0,6%)

Caravana educativa: 16.000 (0,7%)

Sin equipaje: 21.000 (0,9%)

El western de La 2 “Tierra sagrada”: 87.000 (3%)

El cazador: 125.000 (2,2%)

Saber y ganar: 185.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.080.000 (24,2%)

Telediario 1: 1.222.000 (14,2%)

Informativos Telecinco 15h: 891.000 (10,4%)

laSexta Noticias 14h: 635.000 (8,5%)

Noticias Cuatro 1: 391.000 (6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.359.000 (20,1%)

Telediario 2: 1.561.000 (13,4%)

laSexta Noticias 20h: 599.000 (6,5%)

Informativos Telecinco 21h: 738.000 (6,4%)

Noticias Cuatro 2: 491.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 111.000 (14,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 150.000 (12,7%)

El Matinal (Telecinco): 124.000 (10,8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (8%), Cuatro (6,6%), laSexta (6,6%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).