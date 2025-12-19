Francia renuncia a organizar Eurovision Junior tras ganar el festival y la TV pública lo justifica en un comunicado urgente: "Hay que reestablecer el equilibrio"

La televisión pública de Francia ha enviado un inesperado comunicado para anunciar de manera oficial que renuncia a organizar y producir el próximo Festival de Eurovisión Junior en 2026, a pesar de haberlo ganado con la actuación de Lou Deleuze hace apenas una semana. La cadena ha querido justificar esta sorprendente decisión por un "ajuste presupuestario en un marco de recursos muy limitados, con la intención de restablecer el equilibrio de su cuenta operativa".

De esta manera, la sede del concurso musical recaerá el año que viene, previsiblemente, en el segundo país clasificado. No es la primera vez que Francia gana Eurovisión Junior y renuncia a ser la sede de la siguiente convocatoria. Ya ocurrió en 2023, cuando alcanzó la victoria en Niza y finalmente fue RTVE la que sumió por primera vez esta tarea con Msdrid como ciudad anfitriona, y estando a la altura de todas las expectativas.

Esto supone que, además de tener que prescindir de la organización y producción de la próxima edición del certamen musical infantil, France Télévisions acometerá un plan para reducir sus costes de manera drástica, cancelando la producción y emisión de algunos formatos. Además, se verá obligada a renunciar a los derechos de algunos eventos deportivos, como se ha anunciado tras su junta directiva celebrada esta semana.

Esta reacción sucede en plena polémica con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por la participación de Israel en el Festival de Eurovisión.