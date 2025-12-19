Culture CAP7 Fund debuta en el audiovisual español con la adquisición de Onza Entertainment y una inversión de hasta 60 millones

Culture CAP7 Fund I FCR ha anunciado este jueves su primer cierre, un paso que supone el arranque oficial de su actividad inversora en el sector audiovisual español. El vehículo, gestionado por Blackpearl Capital Management y respaldado por la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT) junto a inversores profesionales e institucionales, nace con un tamaño objetivo de 60 millones de euros y la ambición de impulsar la modernización y el crecimiento de la industria.

El debut del fondo llega acompañado de su primera operación: la adquisición de Onza Entertainment, una de las productoras independientes con mayor proyección del mercado español. La compañía, inmersa en un proceso de expansión internacional, destaca por su capacidad para afrontar producciones de distinto formato y envergadura, optimizando recursos sin renunciar a estándares elevados de calidad. La operación encaja en la estrategia de Culture CAP7, que busca crear un ecosistema en el que el talento creativo independiente conviva con una estructura financiera sólida y eficiente.

Desde el fondo subrayan que la integración de Onza y de su equipo gestor refuerza su posicionamiento como socio financiero para empresas que aspiren a liderar la transformación del sector. “Este es un proyecto único que combina capital, talento y visión estratégica para dar el impulso que el audiovisual español necesita para competir en un mercado global”, señalan desde Culture CAP7 Fund, que prevé seguir invirtiendo en compañías de toda la cadena de valor, desde la producción hasta la tecnología.

Fundada en 2013 por José María Irisarri, Nicolás Bergareche y Gonzalo Sagardía, Onza se ha consolidado como una productora de referencia gracias a su profesionalización y a su capacidad para atraer creadores. Tras la adquisición, los socios fundadores seguirán vinculados a la empresa, con Gonzalo Sagardía al frente como primer ejecutivo. “Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa, en la que Onza se convierte en la base de un proyecto ambicioso de crecimiento y creación de valor en el mercado audiovisual hispanohablante”, ha afirmado.